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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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16 JUN 2026|

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El nuevo Hospital de Alcañiz ya se encuentra operativo al 100% tras completar su traslado

Las extracciones de sangre se efectúan desde este martes en las nuevas instalaciones. Cerca de 73.000 ciudadanos que dependen de este sector sanitario reciben toda la asistencia hospitalaria en el centro

Exterior del nuevo Hospital de Alcañiz / DGA
Exterior del nuevo Hospital de Alcañiz / DGA

La COMARCA16 06 2026

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El nuevo Hospital de Alcañiz ha completado este martes el traslado de toda su actividad asistencial, una vez que las extracciones de sangre ya se efectúan en las nuevas instalaciones. De esta forma, los cerca de 73.000 ciudadanos que dependen de este sector sanitario reciben ya toda la asistencia hospitalaria en el nuevo centro. Son los habitantes de 85 municipios y siete comarcas: las de Bajo Aragón, Bajo Aragón Caspe, Andorra-Sierra de Arcos, Bajo Martín, Matarraña, Maestrazgo y Cuencas Mineras.

El nuevo hospital comenzó su actividad el 30 de junio de 2025. Desde entonces, se ha producido un traslado paulatino de diferentes servicios. Este mes de junio, han comenzado a funcionar en el nuevo hospital las urgencias, los quirófanos, los paritorios y la hospitalización.

También lo han hecho los hospitales de día, que han pasado de ser uno, Oncohematológico y polivalente, a tres: Hospital de Día Oncohematológico; Hospital de Día Polivalente y del Paciente Crónico Complejo; y Hospital de Día Quirúrgico.

Otras mejoras que han sido posibles gracias a las nuevas instalaciones han sido la dotación, por primera vez en la sanidad pública de este sector, de una resonancia magnética y de un densitómetro.

También se ha pasado a gestionar al cien por cien por la sanidad pública la hemodiálisis, con 21 puestos -20 convencionales y uno para pacientes que requieran aislamiento-. El nuevo hospital ha supuesto también nuevas contrataciones, hasta 51, de todas las categorías profesionales.

El nuevo hospital triplica la superficie respecto al viejo al pasar de 18.429 a 53.241 metros cuadrados; crece el número de camas, con 41 más: de 137 a 178, a las que hay que sumar las 20 de hospitalización a domicilio, que ya existían. Se duplican los quirófanos -de 3 a 6- y los paritorios -de 2 a 4-.

También se ha implementado la humanización de los espacios, con la colocación de vinilos en distintas salas, como lactancia, sala de espera de urgencias, sala de espera de pacientes de la planta baja, sala de acompañamiento y hospitales de día.

El nuevo edificio es sostenible y eficiente desde el punto de vista energético y dispone de 550 plazas de aparcamiento en superficie, incluyendo zonas específicas para urgencias, personal, logística y visitantes. Y hay una veintena de plazas para vehículos eléctricos.

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