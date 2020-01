Arrancan las ‘Jornadas en torno al alabastro’ con la cesión de una obra a la Comarca del Bajo Martín

En la sede de la Comarca del Bajo Martín se dieron por iniciadas las ‘Jornadas en torno al alabastro’, una iniciativa que plantea nueve sesiones abiertas divulgativas para acercar al gran público todas las posibilidades de este material endógeno. Con las conferencias se da por concluido el primer tramo de ‘Proyecto alabastro’, una iniciativa de cooperación entre Comarca del Bajo Martín y los Ayuntamientos de La Puebla de Híjar y Albalate del Arzobispo bajo palio de Adibama y financiado con fondos europeos.

En la presentación de este viernes en Híjar, se avanzó que se está trabajando para conseguir darle continuidad. “Hay que resaltar la coordinación entre las instituciones en que esto saliera y creo que los resultados han sido más que satisfactorios, por eso, queremos que continúe con las mismas entidades y líneas de trabajo”, dijo el presidente de la Comarca, Chicho Pérez. El proyecto está de nuevo en Adibama y será en mayo cuando se conozca si cuenta con subvención para continuar. “Siempre vamos a estar del lado de este proyecto porque el alabastro desarrolla territorio. Está demostrado”, añadió el presidente del Grupo Leader, Adibama, Carlos Abad, que recordó que fueron impulsores del exitoso Simposio Internacional de Escultura en Alabastro de Albalate hace más de una década. “Había que explicar qué era el alabastro y ahora estamos en otra realidad completamente diferente, esto está más que superado, se ha conseguido poner en valor”, dijo.

Satisfacción en ambos Consistorios

En La Puebla de Híjar continúan con la investigación en una línea que abrieron en el marco de este proyecto. “No hay que inventar historias de difícil acomodo, hay que poner en valor lo nuestro y es lo que se está consiguiendo con el alabastro”, dijo el alcalde poblano, Pedro Bello. “Tenemos además dinamizadores propios que se ocupan de ello, que no hay que buscarlos fuera”, añadió. Albalate del Arzobispo continúa reforzando la línea artística iniciada hace años con el Simposio y tiene el objetivo firme de dar continuidad al arte durante todo el año en el Centro Integral (CIDA). “Estamos trabajando en dar salida a todas las obras que resultan de los simposios y concursos. Son muchas y no todas están expuestas”, dijo la alcaldesa, Isabel Arnas.

Darío Escriche, presentando su obra, ante Isabel Arnas, Carlos Abad y Santiago Martínez, coordinador de ‘Proyecto alabastro’. / B. Severino

Además de un museo del alabastro permanente que se baraja en el pueblo, se buscan otras fórmulas. Una de ellas es establecer convenios con instituciones “del Bajo Martín y de fuera” para cederles esculturas. “El presidente quiso que la Comarca del Bajo Martín fuese la primera en albergar una de las obras en depósito abriendo el camino de lo que queremos que sean estas colaboraciones”, aseguró.

Cesión de la obra de Darío Escriche

El escultor turolense, Darío Escriche, ha abierto la veda para que los espacios institucionales alberguen obras de este tipo. El de Fuentes Calientes dejó en depósito el trabajo que realizó durante las dos semanas que participó en el Simposio Internacional de Escultura en Alabastro en noviembre. Lleva por título ‘Aproximaciones a una piedra de alabastro’ y su significado varía en función del punto desde el que se mire.

Las jornadas tienen un amplío programa con conferencias este sábado en Albalate y el próximo en La Puebla. Están abiertas al público como también lo están los dos talleres programados.