Atadi recibe la autorización de apertura de la residencia de Alcañiz

«En breve» esperan en Atadi anunciar la puesta en funcionamiento de la residencia de Alcañiz. Este nuevo centro para personas con discapacidad intelectual se encuentra junto al ocupacional, cuenta con 18 plazas permanentes y 3 de respiro. Cuando esté completa, supondrá la creación de 15 puestos de trabajo, que se suman a los 11 empleos que ya existen en el centro ocupacional. Se inauguró el 27 de marzo de forma oficial, pero no abrió, y no fue hasta el pasado viernes 1 de diciembre cuando recibieron el que confían que sea el último permiso de un largo camino burocrático.

«Los trámites avanzan a un paso más lento del que nos gustaría. Entendemos que la normativa lleva unos plazos, pero las necesidades de las familias son inmediatas y sí que creo que debería haber una normativa específica al medio rural», dice el gerente de Atadi, Ramón Royo. Cabe destacar que Alcorisa y Andorra cuentan con residencia, y tenerla en Alcañiz era un servicio muy demandado por las familias de la localidad y entorno. Las obras tampoco fueron rápidas porque la construcción se dilató 14 años.

Este periplo no resta énfasis en la euforia que causa atisbar el principio de una etapa ilusionante. «Se ha dado un paso muy grande, y no me atrevo a dar fecha, pero las familias que hicieron la solicitud de plaza, que sepan que ya estamos gestionándolas con el Gobierno de Aragón», dice. Los trámites deben realizarse a través de los servicios sociales y es el IASS del ejecutivo autonómico el organismo que concede la plaza y Atadi la asociación que gestiona la residencia.

Trabajo permanente

Mientras, en Atadi siguen trabajando porque, aunque «los avances son muchísimos desde que se creó Atadi en 2005», que exista un día de conmemoración de las Personas con Discapacidad como fue el domingo 3 es importante para Royo porque todavía no se ha alcanzado el nivel de normalización e inclusión pleno. Siguen haciendo camino en accesibilidad tanto física como cognitiva, «algo en lo que ya se está concienciando». «Gracias al esfuerzo de las familias por el asociacionismo se están consiguiendo grandes logros en recursos y apoyos, pero sobre todo, se ha conseguido respeto e inclusión», añade Royo.

Con la finalidad de seguir siendo visibles y «hacer comunidad», desde Atadi quieren ir abriendo actividades y servicios a toda la sociedad como han hecho por ejemplo en la residencia de Cantavieja, donde han abierto el servicio de fisioterapia a toda la comarca del Maestrazgo. También es una de las entidades que colabora en los proyectos sociales del Nudo Mudéjar. Además de gestionar una zona de olivar que ya están acondicionando, son artífices de los pictopueblos, una acción de accesibilidad cognitiva que están llevando a cabo junto al CEE Gloria Fuertes de Andorra. Esperan que antes de final de año se pueda presentar en sociedad.

Atadi es fruto de la unión de siete agrupaciones de familiares de personas con discapacidad intelectual, una unión de la que se creó una red de 10 centros que atiende a más de 300 personas a través de centros de día u ocupacionales, residencias, viviendas tuteladas y un centro especial de empleo. «La vivienda es básica y por eso ansiamos la residencia de Alcañiz, pero también más centros especiales de empleo porque lo que más normaliza en edad adulta es trabajar, tener una nómina y consumir», concluye.