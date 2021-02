El auge hortelano se dispara en la pandemia

La pandemia del covid-19 y la experiencia del confinamiento han llevado a muchas personas a volver a cuidar sus huertos o a empezar a trabajar la tierra heredada. De esta manera, se han convertido en espacios de esparcimiento y de aprovisionamiento, por la variedad de productos que se cultivan. Hay centenares de casos de personas que han vuelto a interesarse por cultivar su huerto familiar, como el albalatino Víctor Montañés. La disponibilidad de un pequeño terreno de cultivo, la inquietud por lo ecológico y la situación que atravesamos han empujado a Víctor a trabajar su propio huerto. Empezó a prepararlo todo durante el verano y desde entonces ha invertido en él horas y horas para convertir su esfuerzo en alimentos que poco a poco va probando. “El comer lo que tú mismo has cultivado es muy gratificante, aunque tarde más. En mi caso utilizo 0 químicos, tan solo abono natural y ceniza de madera sin tratar”, explica rodeado de la niebla de la mañana. Faenas no faltan, pues todavía está en pleno crecimiento. Hace 7 meses empezó con los trabajos previos: “Esto lo he mamado desde pequeño. He ido consultado a mi padre, a mis yayos, al vecino de huerta, mucho Internet (ríe)… Entre todos algo vamos haciendo”.

Espinaca, ajo, cebolla, acelga, borraja, zanahoria y alcachofas compondrán la despensa de este joven albalatino en un tiempo. “Lo bueno es que sabes exactamente lo que vas a comer, además lo puedes repartir entre amigos y familia…”, dice sonriendo. Mientras tanto, cuida de lo brotado, va pensando qué toca plantar pronto y alimenta la compostera que él mismo construyó para dar una segunda vida a todos aquellos residuos orgánicos que si no acabarían desperdiciándose. Para Víctor el huerto ha sido una vía de escape en un momento en el que todo se ha parado, incluido el mercado laboral. “Aquí me distraigo y aprovecho el tiempo. Estás a tus anchas, sin ruidos, disfrutas del paisaje…,” argumenta. Pero, ¿podría ser algo más que un entretenimiento? “Por el momento no. Estoy probando a ver qué tal, pero en el futuro…¡quién sabe!”, responde. Ultima ahora un hotel de insectos con el objetivo de minimizar el riesgo de plagas y facilitar el trabajo de polinización. Busca conseguir que la vida se abra paso en su trozo de huerta, en su trozo de mundo.

Consejos

Para conseguir un huerto sano basta con seguir una serie de consejos tan sencillos como: plantar con moderación, tener un suelo en buenas condiciones al que se le suministre el abono y el sustrato adecuado; tener a mano las herramientas correctas; plantar acorde al clima de la zona; darles espacios a los cultivos; regar cuando sea necesario y cuidar los productos de plagas y enfermedades.