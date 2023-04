El Ayuntamiento de Alcañiz quiere reabrir al tráfico el Corcho a finales de esta semana o principios de la siguiente después de casi ocho meses sin poder circular. Esta vía lleva cerrada desde finales de agosto por las obras de emergencia del cerro Pui Pinos y a lo largo de estos meses se han anunciado varias fechas que no se han cumplido. El Ministerio de Transportes llevaba meses advirtiendo al Consistorio de la necesidad de reabrir esta vía, de titularidad estatal, pero hasta ahora los técnicos no lo han visto viable por cuestiones de seguridad y del avance de los trabajos, según explica el alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu. Una vez reabierta no se podrá volver a cerrar salvo cortes puntuales de uno de los dos carriles.

Mantener cerrado el Corcho permite que los camiones transiten a su libre albedrío para retirar material y transportar el hormigón pero ocasionaban un grave perjuicio al tráfico de la ciudad puesto que el Corcho es una de las principales vías de circunvalación de Alcañiz. «El Ministerio llevaba un tiempo advirtiéndonos de que no podíamos seguir con el tráfico cerrado y más ahora que se acerca el periodo estival y se incrementa el tráfico por la variante de camino a la costa», precisa el alcalde.

Urquizu especifica que el Ayuntamiento se está basando en los criterios de los técnicos a la hora de decidir la reapertura y que se están apurando al máximo los tiempos por las obras. «Hacemos las cosas cuando los técnicos nos dicen, a mí ya me habría gustado reabrir el Corcho mucho antes pero no era posible», apunta.

Seis años desde el desprendimiento

Este martes se han cumplido seis años del desprendimiento de Pui Pinos. El cerro aún se está estabilizando y su seguridad supondrá una inversión total que ascenderá a más de seis millones de euros. En estos momentos se están colocando 37 pilotes de compactación de hasta 14 metros de profundidad para sostener la estructura del Cuartelillo.

Las obras de estabilización del cerro avanzan hacia la mitad de su ejecución, según detalló el Ayuntamiento. Todo el hormigón inyectado en la montaña a través de los 37 pilotes cimentará la instalación posterior de 87 pantallas protectoras con las que se concluirá la parte más delicada de estas obras, iniciadas hace nueve meses. Alrededor de 5 millones de euros se invertirán en esta fase, de la que aproximadamente se encuentran certificados un 40%, y que en estos momentos centran su atención en el entorno de la muralla del Cuartelillo, donde se están llevando a cabo labores de recalce para reforzar el asentamiento de los pilares.