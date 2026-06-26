El Ayuntamiento de Alcorisa invertirá 440.000 euros en la reforma integral y ampliación del polideportivo municipal

El pleno municipal de Alcorisa de este viernes ha aprobado el proyecto para renovar el gimnasio municipal. Con la reforma, pasará de los 90 metros cuadrados actuales a los 255 en una sala completamente climatizada. Unas dimensiones que se verán incrementadas hasta los 326 metros cuadrados con las nuevas zonas de aseo y ducha que se instalarán para dar servicio al respecto.

Durante el pleno se han aprobado varios puntos imprescindibles para iniciar el proceso de licitación de las obras, con los seis votos a favor del Partido Popular y los cinco en contra de la oposición (2 PSOE, 2 TE y 1 GA).

Entre ellos, destaca la solicitud de un préstamo por valor de 205.000€ y la incorporación de 178.000€ de remanentes para la partida del gimnasio, que se sumarán a la subvención concedida por el Plan de Obras y Servicios de la Diputación Provincial de Teruel, por valor de 72.475,97€. Con el total de las tres cantidades se financiará el coste de todas las actuaciones, que asciende a un montante de 440.056,60€.

Complementariamente, la obra contempla la reforma y actualización de la sauna, para que ofrezca las mejores condiciones. Del mismo modo, se incluirá un forjado en la primera planta, a nivel del bar actual, donde se llevarán a cabo las actividades deportivas que ahora se imparten en el espacio que ocupará el nuevo gimnasio.

Dicho forjado contará con una escalera de evacuación por la parte exterior descendiendo hasta la calle, una medida de seguridad que se suma a las nuevas puertas adaptadas de emergencia que facilitarán la salida. En esta línea, se instalarán nuevas bocas de incendio ubicadas en puntos estratégicos del edificio y se revisarán todas las instalaciones para cumplir con la actual legislación frente al fuego.

Mayor accesibilidad y seguridad

Los trabajos de mejora en el polideportivo municipal incluyen la sustitución de las 285 butacas actuales del graderío, que se ampliarán con 84 nuevas, haciendo un total de 369 localidades para contemplar los diferentes partidos y espectáculos deportivos que habitualmente acoge esta instalación. Y para completar la reforma, se cambiarán por completo los aseos de la primera planta, ubicados justo detrás del graderío.

Con todo ello, la obra cumple tres requisitos que el Ayuntamiento considera de vital importancia como son accesibilidad, salubridad y seguridad. La previsión es que la construcción del nuevo gimnasio y las reformas que se incorporan al proyecto estén concluidas a final de este año 2026.