El Ayuntamiento de Andorra vuelve a insistir al Gobierno para que investigue las imprudencias del triple crimen y se asuman responsabilidades

El Ayuntamiento de Andorra ha instado de nuevo al Gobierno de España a que forme una comisión de investigación para que se conozca toda la «verdad» y se asuman responsabilidades de todo lo sucedido entre el tiroteo en un masico de Albalate y el triple crimen de Andorra en el que Igor el Ruso asesinó a José Luis Iranzo, Víctor Romero y Víctor Caballero. También le pide una vez más al Ministerio del Interior a que retire las condecoraciones a todos los responsables de los fallos de seguridad y de la falta de medios del 5 al 14 de diciembre de 2017.

En una declaración institucional consensuada por todos los partidos que conforman el Consistorio (PSOE, PAR, PP, IU, Cs y Elijo Andorra) también se adhieren a las demandas presentadas por la asociación Amigos de Iranzo por los fallos de seguridad, la falta de medios y las imprudencias cometidas en aquellos nueve días y se ponen a su disposición ante lo que necesiten.

«Cinco años de reivindicaciones y trabajo en común con muchísima gente que siente este tema como propio no han permitido conseguir que obtengamos lo que en derecho como vecinos de este pueblo nos pertenece. Ni tenemos las explicaciones, ni las respuestas que reiteradamente pedimos, ni se ha asumido ninguna responsabilidad por parte de aquellos que tenían la obligación de proporcionarnos seguridad. Creemos que los políticos son quienes representan a la gente y por eso deben ser las instituciones de las que forman parte las que den soporte y trabajen para aquellos a los que representan. Por todo ello, para que todos nosotros conozcamos la verdad, para que se depuren responsabilidades si las hay y dado que a día de hoy lamentablemente nada de eso se ha explicado a la ciudadanía, la asociación Amigos de Iranzo se ha personado ante el juzgado y ha denunciado los fallos de seguridad, la falta de medios y las supuestas imprudencias cometidas durante los días comprendidos entre el 5 y el 14 de diciembre de 2017 por parte de los responsables de nuestra seguridad», afirma el Consistorio en la declaración institucional remitida al Gobierno central, Ministerio del Interior y a los Amigos de Iranzo.

En el escrito el Ayuntamiento también recuerda que los juicios contra Igor el Ruso sirvieron, afortunadamente, para condenar al autor y único culpable de los asesinatos. «Sin embargo, en ningún momento, ni en esos ni en cualquier otro foro o proceso judicial, se ha hablado sobre los consecutivos y reiterados fallos de seguridad que hubo durante los nueve días que transcurrieron entre los dos hechos criminales. Es evidente que algo falló cuando Norbert Feher disparó a matar a dos vecinos de Albalate el día 5 y consiguió matar a tres personas nueve días después. Esos fallos ya nadie los discute. Son tales las evidencias que se han conocido en estos cinco años, incluidas declaraciones de los propios guardias civiles en sede judicial, que lo increíble en este momento es que nadie haya asumido ninguna responsabilidad y ni tan siquiera nadie se haya sentido en la obligación de explicar qué es lo que realmente sucedió en esos nueve fatídicos días«, afirma el Consistorio en su escrito.

Asegura que la razón que mueve a los Amigos de Iranzo y a muchos vecinos con el asesino por fin condenado es conocer esos fallos de seguridad, por qué faltaron medios, por qué no se atendió a la gente, por qué no se compartió información alguna con los vecinos. «En definitiva, por qué no se puso en marcha un dispositivo acorde para atrapar a un delincuente peligroso que todos sabíamos que seguía en la zona y que ya había intentado asesinar a los dos vecinos de Albalate que sobrevivieron a su salvaje agresión por puro milagro. ¿Se hubiera puesto el mismo dispositivo policial igual si los hubiera matado? ¿Se hubieran usado los mismos medios? ¿Se hubiera tenido la misa falta de diligencia en mandar las pruebas a analizar? Tristemente, todos sabemos que no se hubiera actuado de la misma manera», se pregunta el Ayuntamiento.