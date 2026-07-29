Los Ayuntamientos tendrán que pedir autorización a DGA para habilitar puntos para observar el eclipse

Los ayuntamientos aragoneses podrán habilitar puntos locales de observación para contemplar el eclipse solar total del próximo 12 de agosto, siempre que organicen estos espacios conforme a las directrices establecidas por la Dirección General de Interior del Gobierno de Aragón. Esta posibilidad queda recogida en el decreto-ley aprobado este miércoles por el Consejo de Gobierno, una norma de carácter urgente que pretende reforzar el dispositivo diseñado ante la elevada afluencia de visitantes que se espera en la comunidad autónoma durante los días centrales del fenómeno astronómico.

Los municipios que quieran contar con un punto local deberán garantizar que el espacio reúne las condiciones necesarias en materia de seguridad, accesibilidad, prevención de incendios forestales y coordinación con los servicios públicos. Ariza y Cariñena ya están previstos como puntos locales de observación, aunque podrán incorporarse otros municipios que organicen sus espacios de acuerdo con los criterios fijados por el Ejecutivo autonómico.

La habilitación de estos enclaves municipales busca canalizar la llegada de visitantes hacia zonas previamente planificadas y evitar concentraciones improvisadas en espacios naturales, áreas sin aparcamiento o lugares que no dispongan de los medios necesarios para responder ante una emergencia.

Junto a los puntos locales promovidos por los ayuntamientos, el Gobierno de Aragón habilitará cuatro Puntos Oficiales de Observación en Javalambre, Épila, Calamocha y Motorland. Estos espacios estarán preparados para absorber parte de la afluencia prevista y contarán con aparcamientos, servicios básicos y medidas específicas de seguridad. El objetivo es reducir la presión sobre los entornos naturales más sensibles, ordenar la movilidad y evitar que se produzcan grandes concentraciones de personas en lugares que no hayan sido acondicionados previamente.

Aragón será uno de los territorios europeos con mejores condiciones para contemplar el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026. El acontecimiento supone una oportunidad para la divulgación científica, el turismo astronómico y la promoción de la comunidad, pero también plantea riesgos relacionados con el incremento del tráfico, la concentración de visitantes y el peligro de incendios forestales propio del mes de agosto.

El dispositivo especial estará vigente del 10 al 13 de agosto

El decreto-ley estará vigente entre los días 10 y 13 de agosto, ambos incluidos, y será de aplicación en todo el territorio aragonés. Durante esas jornadas, las administraciones públicas dispondrán de nuevos instrumentos jurídicos para actuar con mayor rapidez ante concentraciones no autorizadas, situaciones que puedan afectar al orden público o comportamientos que supongan un riesgo para las personas, los bienes o el medio natural. La norma pretende garantizar que la observación del eclipse se desarrolle con las mayores condiciones de seguridad y que los organismos implicados puedan responder de forma coordinada ante cualquier incidencia.

Uno de los principales bloques del decreto-ley modifica la Ley de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Aragón. La reforma incorpora como espectáculo prohibido las reuniones, fiestas o acontecimientos que se celebren sin el correspondiente título administrativo habilitante. También refuerza las herramientas de las administraciones públicas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para intervenir desde las fases de organización y preparación de estos eventos, sin necesidad de esperar a que la concentración llegue a celebrarse.

De este modo, las autoridades podrán actuar de forma preventiva cuando detecten que una convocatoria no autorizada puede generar riesgos para las personas, los bienes, el orden público o el medio ambiente. El decreto-ley también refuerza el régimen de medidas provisionales y el sistema sancionador aplicable a estas actividades.

La norma incorpora además medidas extraordinarias de prevención de incendios forestales durante los cuatro días de vigencia del dispositivo. Estará prohibido encender fuego en las áreas de descanso de la red de carreteras, las zonas recreativas y las áreas de acampada, incluidas aquellas en las que habitualmente esté permitido. También se prohíbe arrojar objetos en combustión o cualquier otro material susceptible de provocar un incendio. La prohibición se extiende a la introducción y utilización de material pirotécnico en los montes y en una franja de 400 metros alrededor de estas zonas.

El decreto-ley limita igualmente el acceso a los montes mediante vehículos a motor para las personas ajenas a las labores de vigilancia, extinción y gestión forestal. La restricción contará, no obstante, con diferentes excepciones. Se podrá circular para acceder a propiedades particulares, aparcamientos habilitados, alojamientos turísticos, establecimientos de hostelería y núcleos urbanos. También estarán permitidos los desplazamientos vinculados a actividades profesionales, actuaciones de emergencia, servicios públicos o intervenciones de interés general.

El incumplimiento de las prohibiciones relacionadas con el uso del fuego, el material pirotécnico o el acceso restringido a los montes tendrá la consideración de infracción grave. Las sanciones podrán oscilar entre los 1.001 y los 100.000 euros, de acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Montes de Aragón. El Gobierno autonómico justifica la aprobación urgente del decreto por la necesidad de que todas estas medidas estén plenamente vigentes antes de los días centrales del eclipse. La elevada afluencia prevista, el riesgo de incendios forestales y la posibilidad de que se organicen concentraciones sin autorización hacen necesario, según el Ejecutivo, disponer de un marco jurídico específico y temporal para actuar con mayor eficacia.