Queda justo un mes para que los pueblos del Bajo Aragón Histórico se queden a oscuras y la cuenta atrás se traduce en muy pocos alojamientos turísticos disponibles y precios disparados. Un 95% de los complejos están completos y hospedarse dos personas una noche alcanza los 1.491 euros por pareja, si se realiza una reserva sin rembolso, y hasta los 1.656, si se prefiere con cancelación gratuita en el Bajo Aragón. En el Matarraña también aumenta el precio por noche con estancias por más 1.400 euros en municipios como Lledó o casi 1.000 en Monroyo. En la capital del Bajo Aragón, solo está disponible un alojamiento por 500 euros, según la plataforma Booking.

Es un fenómeno extraordinario porque de media sucede cada 375 años y los primeros teléfonos para conseguir alojamiento empezaron a sonar en 2024. El Parador de Alcañiz está completo desde hace dos años, al igual que el Monasterio del Olivar de Estercuel. Allí, un grupo de norteamericanos llamó hace cuatro años para reservar todo el alojamiento, pero les declinaron la oferta para dar prioridad a las personas que ya conocen y participan en actividades que organizan durante el año. "Los clientes que se hospedarán son todos nacionales y la mayoría gente conocida que repite experiencia y ahora lo hará durante cinco días", explica el fray Fernando Ruiz en los micrófonos de Radio La Comarca.

Al igual que en el Monasterio del Olivar de Estercuel, se estima que la mayoría de los visitantes que lleguen al Bajo Aragón sean nacionales. Una tendencia muy diferente al resto de Aragón, donde se prevé que más del 50% sean extranjeros. Las reservas se han producido con mucha antelación en todo Aragón, especialmente, las internacionales. "Las primeras fueron graciosas porque en muchos de los alojamientos hasta avisábamos a los huéspedes de qué se estaban equivocando al pedir para el 2026 cuando estábamos en 2024", recuerda Sara Ros, presidenta de FARATUR. Ros, asegura que algunos visitantes ya planean regresar para los eclipses de 2027 y 2028.

Estancias largas para conocer el territorio

El objetivo es que el eclipse sirva para dar a conocer el territorio y cada vez son más las reservas de cuatro o cinco noches con visitantes que aprovecharán el evento para descubrir el patrimonio, la gastronomía y los recursos naturales del territorio. El reto es evitar que sea un turismo de paso y muchos establecimientos están adaptando sus servicios, modificando horarios y preparando propuestas gastronómicas específicas para atender a un visitante que busca una experiencia completa.

También, las reservas de última hora siguen su curso y los empresarios turísticos de las comarcas del Bajo Aragón, Bajo Martín y Andorra-Sierra de Arcos para derivar visitantes a otros alojamientos cuando alguno completa su capacidad se coordinan a través de un grupo. "El reto es atender al mayor número posible de gente y hay que tener en cuenta que estamos viendo que mucha gente que desciende de nuestros pueblos está haciendo cambios en las fechas que suele venir a los pueblos de veraneo para intentar no coincidir con ese 12 de agosto", valora Nieves Ballestero, gerente de Empresarios Turísticos Bajo Aragón.

94 reservas en Motorland

Uno de los aspectos que más preocupa es la movilidad de las personas el día del eclipse. En este sentido, el Gobierno de Aragón ha habilitado Puntos Oficiales de Observación (POGA) para contemplar el fenómeno. Uno de ellos y, el único en todo el Bajo Aragón Histórico, es Motorland, que hasta la fecha ha registrado 94 reservas para el estacionamiento de vehículos y autocaravanas. El aforo máximo son 10.000 personas y el del parquin 2.900 vehículos ligeros.

El punto contará con baños químicos, servicios de seguridad, bomberos y sanitarios, una pequeña zona de restauración y una carpa para eventos. No contará con servicios de acampada ni gestión de aguas grises o negras. Tampoco con zonas de sombreo para vehículos.

El Gobierno de Aragón ha fijado los horarios de acceso a los siete puntos oficiales previstos para el eclipse. En el caso de MotorLand, los vehículos con reserva podrán acceder al recinto entre las 10.00 del lunes 10 de agosto y las 20.00 del jueves 13 de agosto. El acceso estará restringido a las personas que hayan realizado previamente su reserva a través de la plataforma habilitada por Turismo de Aragón. Los vehículos permanecerán estacionados en el recinto durante el periodo autorizado y no podrán acceder fuera del horario establecido.