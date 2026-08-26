Baja de última hora en Motorland: Ai Ogura se fractura la mano izquierda y se pierde el GP de Aragón

Ai Ogura no podrá disputar este fin de semana el Gran Premio de Aragón de MotoGP. El piloto japonés del Trackhouse se ha fracturado un hueso de la mano izquierda, en una zona cercana al pulgar, durante un entrenamiento en Japón y deberá ser intervenido quirúrgicamente este jueves. Aunque el piloto intentó viajar a Europa con la intención de participar en la cita de Motorland Aragón, las revisiones médicas han determinado finalmente que no está en condiciones de competir.

La baja supone un importante contratiempo para uno de los pilotos que está luchando por el Mundial. El japonés ocupa actualmente la tercera posición de la clasificación general, a 37 puntos del líder, Jorge Martín, por lo que su ausencia en Alcañiz puede hacerle perder una parte importante de su privilegiada situación en el campeonato.

Esta noticia cae como una oportunidad de oro para Marc Márquez de recortar distancias en la clasificación general frente a uno de sus principales rivales. Y más en un circuito como Motorland que es talismán para el de Cervera.

Savadori ocupará su lugar

Ante la inesperada baja del japonés, el equipo Trackhouse ha confirmado que Lorenzo Savadori será el encargado de pilotar su Aprilia en el Gran Premio de Aragón. El italiano es piloto probador de Aprilia y cuenta con una amplia experiencia en MotoGP, por lo que asumirá el reto de competir con muy poco margen de preparación.

El propio equipo estadounidense ha explicado que Ogura sufrió la lesión mientras entrenaba en Japón y que, tras su llegada a Europa, las pruebas médicas confirmaron que la fractura cercana al pulgar izquierdo requería una operación. El piloto pasará por quirófano y comenzará entonces el proceso de recuperación. Entonces, será cuando se sabrá una estimación sobre la fecha de vuelta del piloto japonés.

La noticia supone un duro golpe para Ogura justo antes de una cita especialmente importante del calendario. El piloto de Trackhouse llegaba al Gran Premio de Aragón como uno de los grandes protagonistas de la temporada y con opciones de seguir presionando a los pilotos que le preceden en la clasificación.

Ahora deberá centrarse en recuperarse de la lesión y regresar cuanto antes a la competición, mientras que el Mundial pierde en Motorland a uno de sus aspirantes a los puestos de honor.