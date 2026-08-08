Crece el interés por conocer Belmonte de San José, que se refuerza con cuatro guías turísticos y una oficina abierta todos los días

Ya son dos vecinos más de Belmonte de San José y siguen aprendiendo y poniendo toda la atención en cada dato histórico que leen y que van cayendo en sus manos. Arturo Torres, es de Alcañiz y tiene 20 años, y Xoel González es de Galicia y tiene 24. Llevan unas semanas en el pueblo como estudiantes en prácticas y están emplando su verano en prestar apoyo como guías turísticos.

Ambos se han incorporado a la Oficina de Turismo de Belmonte de San José a través de sendos convenios universitarios suscritos entre el Ayuntamiento y la Universidad de Zaragoza (Desafío Arraigo junto con la DPT) y la Universidad a Distancia UNED con el programa Campus Rural.

Oficina de Turismo abierta todos los días

Estas incorporaciones permiten que la Oficina de Turismo esté abierta todos los días de la semana hasta finales de septiembre. El horario es de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00. Con la ampliación de personal no es preciso reservar con antelación y se puede acudir a la oficina porque siempre hay una persona atendiendo mientras la otra realiza una visita si es el caso. Y se han lanzado a hacer alguna visita en inglés porque también acuden a Belmonte visitantes extranjeros.

Entre su cometido, además de las visitas, está también la mejora de páginas webs y redes sociales, entre otras cosas. Es la primera vez que desde el Ayuntamiento de Belmonte se lanza a solicitar estos convenios. "Hemos tenido la suerte de que hubiera dos personas interesadas en venir y, además, de contar con una vivienda para que se puedan alojar", dice el alcalde, Alberto Bayod, que también ejerce de guía durante el año siempre que es necesario.

Ambos comparten vivienda y, cuando pueden se escapan a ver el entorno y el resto de pueblos de la cona. Tienen sus horarios estipulados y, entre ambos se combinan en función de la carga de trabajo y también para reforzar a Raúl Rodríguez, que se encarga de los fines de semana como Punto de Información Comarcal de la Comarca del Bajo Aragón, un servicio en marcha desde hace años en verano. Esta semana, con motivo del eclipse del 12 de agosto, también prestará servicio.

"Belmonte es acogedor y queremos que las visitas se sientan en casa"

Arturo Torres estudia Historia en la Facultad de Filofía y Letras de la Universidad de Zaragoza y, en su interés por buscar prácticas en el ámbito del patrimonio o los archivos apareció Belmonte. Estará un mes para reforzar el periodo de más afluencia de visitas como es fiestas y semana cultural. "Estoy muy agradecido por la oportunidad. Conocía el pueblo pero no en la profundidad de todo lo que puede ofrecer y es mucho, estoy descubriendo mucho más", reflexiona. "Los monumentos te los encuentras nada más entrar en el pueblo", apunta.

Por su parte, Xoel González se decidió por tomar la oportunidad de Belmonte de San José y hacer las maletas para tres meses para continuar con sus prácticas extracurriculares. Es estudiante universitario de Educación social, donde el Turismo entra en la animación sociocultural. "Es muy enriquecedor y me sirve, además, para aprender a desenvolverme con grupos de gente", explica. Es natural de Redondela, en la provincia de Pontevedra y reside en Vigo. "Hay muchas diferencias entre aquello y esto", se adelanta a la pregunta sonriendo. En su caso le dieron a elegir cuatro destinos para realizar sus prácticas, los marcó todos y le tocó Belmonte, un pueblo para él desconocido por completo. "Me encanta, estoy muy contento", añade. "Desde el primer momento me sentí como en casa y quiero transmitir eso a los visitantes de fuera y se vayan con la misma sensación. No es la primera vez que haciendo una visita ha salido alguien de casa a ofrecerse a enseñar su bodega. Es gente extrovertida y con ganas de comartir su amor por el pueblo con los demás".

El alcalde y guía cuando lo requiere la situación, Alberto Bayod, junto a Arturo Torres, Xoel González y Raúl Rodríguez, en el balcón de la Oficina de Turismo con vistas al monte del Mezquín. / B. Severino

Autocaravanas, la red de Pueblos Mágicos y el flujo del Matarraña

Cada año se ha ido doblando el número de visitantes, y ya no se concentra exclusivamente en verano y fines de semana. "El incremento ha sido constante y también que se está desestacionalizando con perfiles que también cambian con jubilados, por ejemplo, que se mueven todo el año", dice Raúl Rodríguez, que ha vivido la evolución. "Estamos viendo el cambio, con el aparcamiento de autocaravanas que abrimos en Semana Santa estamos teniendo gente todas las semanas", añade el alcalde, Alberto Bayod. Durante el año, Bayod es una de las personas que ejercen de guías cuando la situación lo requiere. Destaca la "gran labor" del Punto de Información Comarcal de la Comarca del Bajo Aragón, pero este servicio se limita a la época estival.

La localidad acoge a muchos grupos pequeños que se toman algo en el bar, pasean y quieren conocer más a fondo el pueblo. "A muchos grupos los mandan desde el Matarraña, desde localidades cercanas aquí que nos quieren mucho y nos recomiendan. Se agradece porque lo hacen porque consideran que Belmonte merece la pena y ojalá un día podamos llegar a un convenio con la Comarca del Matarraña", apunta el primer edil.

Solo en el mes de junio atendieron a más de 170 personas y sin la oficina todavía a pleno rendimiento. Es un turismo sostenible con visita personalizada y que permite también conocer a los vecinos de alguna manera. "El factor sorpresa es importante, porque si vas a un sitio como el Matarraña te puedes hacer algo de idea de lo que puedes encontrar, pero la gente no se imagina que desviándose un poco hay todo lo que hay en Belmonte y realmente se sorprende", apunta Raúl Rodríguez.