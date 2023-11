Blasco: «Estoy rodando la película que llevaba en mi cabeza y tenía que ser en Torrevelilla y con su gente»

En el corral de una casa de Torrevelilla se escuchan voces y risas. Es mediodía, y un miércoles de noviembre como este 15 de noviembre, por la carretera hay trasiego de tráfico. Hay actividad entre la tienda y el colegio justo a la hora de la salida al recreo. Las risas del corral se escuchan varias veces no muy lejos de allí porque se está rodando una película. Es ‘La Furia’ y es el primer largometraje de ficción de Gemma Blasco, criada en el pueblo al que siempre regresa. Esta vez vuelve muy acompañada. Más de 40 personas van con ella en el equipo técnico de esta producción en la que lleva años trabajando. Después de cuatro semanas de grabación en Barcelona, su ciudad natal, los últimos cuatro días y final de rodaje los reserva para Torrevelilla, donde tiene su raíz y donde es una más.

Las risas se escuchan desde la calle, desde donde bajo una carpa parte del equipo técnico de la película vigila la escena a través de un monitor. Gemma no quita ojo y sonríe mientras ve en el monitor a Victoria, vecina del pueblo, hacer su parte cigarrillo en mano. Las risas son fruto de un juego de mesa al que se están retando los personajes, entre ellos, Ángela Cervantes y Àlex Monner, los protagonistas. Encarnan a dos hermanos y rodar en el pueblo corresponde a mostrar el origen de la familia.

El estrés no está reñido con la felicidad y en el rostro de Blasco se reflejan ambas cosas. En el receso brevísimo para el bocadillo, sacan un hueco para atender a la prensa. «Siempre concebí las escenas de pueblo en este pueblo, que es el mío. Quizá no exactamente en qué casa tenía que ser, pero tenía muy claro que era en Torrevelilla con la gente de aquí, me hacía mucha ilusión«, sonríe. Consciente de que sólo queda una jornada de rodaje por delante, Blasco apunta algo «muy bonito» que está ocurriendo: «Creo que sí estoy rodando la peli que quería o que imaginaba en la cabeza, y esto es una sensación muy bonita. Está saliendo todo muy parecido a cómo yo lo imaginaba, incluso mejor, porque hay un equipazo y están saliendo cosas súper chulas», reflexiona.

‘La Furia’ cuenta la historia de Álex (Ángela Cervantes), una joven actriz que es violada en una fiesta de Nochevieja rodeada de sus amigos. No pudo ver a su agresor, y se enfrentará a la culpa, el asco y la vergüenza mientras su hermano Adrián (Monner) se enfrenta a la rabia por no haber sabido protegerla y al impulso de dejarse llevar por sus decisiones. La directora y co-guionista de la ficción, ha construido la historia sobre una agresión que sufrió ella a sus 18 años, sobre historias contadas por sus amigas e incluso recopilando otras muchas. «No es mi historia pero está inspirada a nivel emocional en lo que yo sentí. A partir de lo que quería expresar he construido un personaje nuevo y una historia nueva», señala. Para este día ha elegido vestir una camiseta de las AMAS Rurales, «unas buenas amigas que tienen una asociación en Alcorisa con la que acercan formación a mujeres del entorno rural, entre otras muchas cosas».

Gemma se quedaría un mes más, y apuesta a que su equipo también. «Es muy guay poder jugar en casa. Estoy muy tranquila y además, todo el pueblo ha sido súper generoso, está todo el mundo muy a favor», sonríe una vez más.

Cinco semanas de rodaje y meses de preparación

Las jornadas de rodaje son intensas, aunque esas «son siempre las mejores», según Àlex Monner. Su estancia en Torrevelilla se está acotando a hotel y set de rodaje aunque en verano sí que pudo conocer el entorno. «Había fiestas y estaba la piscina abierta y fuimos varias veces. También pudimos caminar por algunas localizaciones de la película y ahí sí descubrí mejor la zona», señala. Con ‘La Furia’, Monner regresa a esta tierra porque ya rodó en Motorland Aragón la película ‘Centauro’. «Es curioso, hace tres años estábamos en Alcañiz. Me quedé con ganas de moverme más y de descubrir restaurantes porque aquí se come muy bien, pero no tuve tiempo aunque sí me di una vuelta por Alcañiz y su río, que me pareció muy bonito», añade.

El viaje en verano lo hizo con Gemma Blasco y con Ángela Cervantes, y el objetivo de la excursión era conocerse todos mejor, además de conocer el entorno. Cervantes volvía a hacer el camino que tantas veces hace a sus raíces a pasar veranos en La Ginebrosa. «Ver las indicaciones desde la furgoneta era una sensación muy extraña pero muy bonita también», dice. «Yo pensaba en que quién me iba a decir a mí estar trabajando aquí en este territorio donde tantos veranos he pasado y, además, en un proyecto que he vivido tan de cerca y que me importa tanto. Es muy fuerte y muy especial», añade. Ella es la protagonista de la historia que co-guioniza y dirige su amiga, ya que ambas se conocen desde la adolescencia. Por este motivo pensaron en realizar ese viaje de cuatro días en verano en el que Monner, que encarna a su hermano en la ficción, se empapara también de cómo son las relaciones entre familias y cuadrillas de amigos en el pueblo. «Era importante que él también se sintiera parte un mismo lenguaje común y de la misma manera de entender la película, y creo que nos fue muy bien a los tres«, considera.

Han dedicado un esfuerzo extra en disfrutar del proceso, algo que no siempre se consigue. «Nos recordábamos mucho al principio que eso era muy importante, porque con el estrés a veces los rodajes pasan muy rápido y no te enteras, y creo que hemos sido muy conscientes de todo el proceso«, reflexiona. Acabar en Torrevelilla lo encuentra «un acierto», porque además de toda la ayuda recibida de los vecinos, tiene la lógica de contar la raíz de los dos hermanos y la parte más terrenal. «Hemos rodado escenas escenas difíciles de caza, por ejemplo, para las que nos ayudó mucho la gente de aquí. Son experiencias que me llevo para siempre por la suerte que tengo de ser actriz y poder vivir cosas que nunca me habría imaginado», comenta. «Ojalá estuviéramos más tiempo, pero tenemos ganas de volver y de brindar con toda la gente de Torrevelilla«, avanza.

‘La Furia’ es una producción de Ringo Media y cuenta con la participación de RTVE, TVC, Aragón TV, Filmin y con la financiación del ICAA, Gobierno de Aragón e ICEC. Distribuye Filmax.