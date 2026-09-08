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08 SEP 2026|

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El fútbol sala se vuelca con ASPANOA en La Puebla de Híjar: Zafan FS y Entrerríos Automatización recaudan 800 euros

El amistoso disputado en el pabellón Pedro Sierra recaudó 800 euros para la asociación y reunió a numeroso público en una noche marcada por la solidaridad

Las plantillas del Zafán FS y Entrerríos Automatización en el amistoso solidario / Cedida
Las plantillas del Zafán FS y Entrerríos Automatización en el amistoso solidario / Cedida

Jesús Burgos08 09 2026

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DeporteFútbol

El pabellón Pedro Sierra de La Puebla de Híjar vivió este pasado jueves una noche especial con la disputa de un partido amistoso de fútbol sala entre el Zafan FS y el Entrerrios Automatización a beneficio de ASPANOA. El encuentro, pese a disputarse entre semana, consiguió reunir a un numeroso público y ha permitido recaudar un total de 800 euros para colaborar con la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Aragón.

Más allá del resultado deportivo, el encuentro estuvo marcado por el ambiente y el carácter solidario de una cita que consiguió movilizar a la localidad. Finalmente 800 euros fueron recaudados gracias a la iniciativa y a la respuesta de todos aquellos que se acercaron hasta el pabellón para aportar su granito de arena.

Solidaridad y orgullo local

La jornada contó con la visita del Entrerríos Automatización, cuya presencia se sumó a la vertiente solidaria de la iniciativa y a la deportiva sobre la pista. El partido mantuvo la igualdad durante buena parte de la primera mitad. Los dos equipos llegaron al descanso con un 2 a 2 en el marcador, antes de que el conjunto visitante tomara distancia en la segunda parte para acabar imponiéndose por 3 a 8.

Sin embargo, el resultado quedó en un segundo plano ante el verdadero objetivo de la cita: apoyar a ASPANOA. La organización agradeció la presencia de todos los asistentes y de quienes colaboraron con la causa, contribuyendo a que la iniciativa tuviera una gran acogida pese a celebrarse en un día entre semana.

El partido también sirvió para reconocer a una deportista local que recientemente ha vivido una experiencia muy especial. La poblana María Mallor recibió un detalle por su reciente participación con la selección española Sub-19, un paso en su carrera deportiva que ha despertado el orgullo de toda La Puebla de Híjar.

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