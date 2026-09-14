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14 SEP 2026|

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Cara y cruz para los equipos del Bajo Aragón Histórico en la Copa de Aragón: Zafán se clasifica y el Caspe dice adiós

El conjunto caspolino cayó por 0 a 13 ante uno de los mejores equipos de Segunda División B, mientras que los de La Puebla de Híjar superaron al Borja por 7 a 2 y se medirán al Cadrete en la tercera ronda

La plantilla del Zafán FS de la presente temporada / Cedida
La plantilla del Zafán FS de la presente temporada / Cedida

Jesús Burgos14 09 2026

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Caspe

DeporteFútbol

El Zafán FS y el Caspe FS han afrontado este fin de semana la segunda ronda de la Copa de Aragón de fútbol sala 2026/2027 con suerte dispar. Mientras que el conjunto de La Puebla de Híjar logró el billete para la siguiente eliminatoria tras imponerse por 7 a 2 al Borja, el cuadro caspolino quedó eliminado después de sufrir una contundente derrota por 0 a 13 ante el Club Deportivo Pinseque.

El Caspe FS poco pudo hacer ante uno de los equipos más potentes de la Segunda División B. El Pinseque encarriló el encuentro desde los primeros minutos y llegó al descanso con una clara ventaja de 0 a 8. Gascon, por partida doble, Almenara, Bodiu, De la Torre, también con dos tantos, y Trenado fueron los goleadores visitantes en la primera mitad.

Tras el paso por vestuarios, el conjunto zaragozano mantuvo el ritmo y amplió todavía más su ventaja hasta alcanzar el definitivo 0 a 13. Pavel, por doble partida, Víctor Pérez, Almenara y Trenado. El Pinseque continúa así adelante en la competición y se enfrentará al Sala 10 Wanapix, conjunto de Primera División, en la tercera ronda, que se disputará los días 13 y 14 de marzo de 2027.

El Zafán remonta y sentencia al Borja

Mejor suerte tuvo el Zafán FS, que consiguió superar al Borja por 7 a 2 en un partido que comenzó con ventaja visitante. Pasamar adelantó al Borja en el primer minuto, aunque el conjunto de La Puebla de Híjar reaccionó en el tramo final de la primera parte.

Salvador, con dos goles en apenas un minuto, dio la vuelta al marcador entre los minutos 17 y 18, mientras que Nadal amplió la ventaja antes del descanso. Tras la reanudación, Catalán y Sancho situaron el 5 a 1 en el marcador. Benchrif recortó distancias para el Borja, pero Nadal volvió a aparecer para completar su hat-trick y cerrar la goleada del Zafán con el definitivo 7 a 2.

El Cadrete, próximo rival

El triunfo permite al Zafán FS seguir avanzando en la Copa de Aragón. En la tercera ronda, prevista también para los días 13 y 14 de marzo de 2027, el equipo se enfrentará al Cadrete, que logró su clasificación después de imponerse por 2 a 4 al Mancomunidad Altiplano FS.

En esta tercera ronda, el Zafán tendrá enfrente a otro rival de Segunda División B, categoría en la que también militan Pinseque y Cadrete. El cuadro de la competición también incluye al Colo Colo, de Segunda División, y al Sala 10 Wanapix, de Primera División.

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