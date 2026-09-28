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28 SEP 2026|

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Jorge Lorenzo se deja ver en Motorland junto a su piloto Víctor Cubeles

El expiloto mallorquín, retirado de los circuitos en 2019, acompañó al joven aragonés durante el fin de semana del FIM MotoJunior, invitado por el Team Impala Honda

Jorge Lorenzo observando a Víctor Cubeles en Motorland este fin de semana / Motorland Aragón
Jorge Lorenzo observando a Víctor Cubeles en Motorland este fin de semana / Motorland Aragón

Jesús Burgos28 09 2026

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Motorland

DeporteMotor

Jorge Lorenzo ha vuelto a dejarse ver por Motorland Aragón. El expiloto mallorquín, cinco veces campeón del mundo y retirado de la competición en 2019, mantiene su vinculación con el motociclismo y en la actualidad ejerce como representante del piloto aragonés Víctor Cubeles, uno de los grandes protagonistas locales del FIM MotoJunior.

Lorenzo visitó durante el último fin de semana el circuito alcañizano, invitado por el Team Impala Honda, coincidiendo con un intenso fin de semana de competición en el que Cubeles peleó por la victoria en la Moto4 European Cup ante su público.

Lorenzo, la sombra de Cubeles en Motorland

La presencia del expiloto balear añadió un atractivo más a un paddock que durante todo el fin de semana contó con una notable afluencia de aficionados. Lorenzo sigue ligado al mundo de las dos ruedas después de poner fin a su trayectoria como piloto en 2019 y ahora acompaña desde fuera de la pista la evolución de Cubeles.

El joven aragonés afrontó la cita de Motorland desde una posición privilegiada después de lograr la segunda plaza en la clasificación del sábado, lo que le permitió partir desde la primera fila en la carrera del domingo. Cubeles protagonizó una intensa pelea por el triunfo y llegó a luchar por la victoria hasta la última curva. Finalmente, terminó en cuarta posición, mientras que el italiano Lorenzo Pritelli se llevó el triunfo.

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