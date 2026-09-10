Bomberos forestales y DGA alcanzan un preacuerdo y ponen fin a la huelga

El Gobierno de Aragón y el comité sindical de SARGA han acordado suspender la huelga del operativo contra incendios, iniciada el 18 de agosto. Tras una intensa jornada de negociación en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) este miércoles -la segunda en tres días-, ambas partes acercaron sus posiciones.

El preacuerdo alcanzado recoge un pacto que permitirá mejorar tanto las condiciones laborales del personal como la capacidad operativa del dispositivo. El documento se articula en torno a dos medidas principales. Por un lado, contempla un incremento del 10% de los conceptos salariales fijos –salario base y complemento de convenio- desde el 1 de enero de 2027. Por otro, el Gobierno de Aragón se compromete a consignar presupuestariamente la incorporación de hasta 215 nuevos efectivos al operativo contra incendios a partir del próximo año, reforzando así la plantilla y la capacidad de respuesta del dispositivo ante las emergencias.

Además, el Ejecutivo autonómico abonará una gratificación extraordinaria de 500 euros al personal del operativo «como reconocimiento al esfuerzo realizado durante una campaña especialmente exigente». Ha estado marcada por los graves incendios forestales registrados en Aragón durante este verano y por la elevada demanda a la que han tenido que hacer frente los servicios de prevención y extinción.

El acuerdo por el que se suspende la huelga hasta el 15 de noviembre también contempla la contratación del personal con el 100% de la jornada de trabajo con lo que así se refuerza la dedicación del operativo a las labores de prevención y extinción.

Próxima cita, el 8 de octubre

«Es importante recalcar que el acuerdo afecta a todas las personas que intervienen en un incendio desde técnicos hasta puestos fijos de vigilancia, lo cual es importante porque no se queda solo en el operativo que está en la extinción», valora Rubén Gracia, de CGT.

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente, Luis Biendicho, anuncia que habrá más avances. «Se irá haciendo una negociación razonada para entrar con tranquilidad en todos los aspectos aspectos concretos e importantes», dice. Las partes se volverán a sentar el 8 de octubre. Se abordará la turnicidad y horarios con objeto de garantizar las rotaciones y relevos.