Actualizado 20:59

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

10 SEP 2026|

Actualizado 20:59

Bomberos forestales y DGA alcanzan un preacuerdo y ponen fin a la huelga

Se suspende la huelga tras alcanzar con el compromiso de ampliar efectivos y un aumento salarial. En futuras reuniones se abordará la turnicidad y horarios

Concentración previa de los bomberos a la primera reunión en el SAMA. / Cedida
Concentración previa de los bomberos a la primera reunión en el SAMA. / Cedida

La COMARCA10 09 2026

Comentar

ActualidadMedio AmbienteSucesos

El Gobierno de Aragón y el comité sindical de SARGA han acordado suspender la huelga del operativo contra incendios, iniciada el 18 de agosto. Tras una intensa jornada de negociación en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) este miércoles -la segunda en tres días-, ambas partes acercaron sus posiciones.

El preacuerdo alcanzado recoge un pacto que permitirá mejorar tanto las condiciones laborales del personal como la capacidad operativa del dispositivo. El documento se articula en torno a dos medidas principales. Por un lado, contempla un incremento del 10% de los conceptos salariales fijos –salario base y complemento de convenio- desde el 1 de enero de 2027. Por otro, el Gobierno de Aragón se compromete a consignar presupuestariamente la incorporación de hasta 215 nuevos efectivos al operativo contra incendios a partir del próximo año, reforzando así la plantilla y la capacidad de respuesta del dispositivo ante las emergencias.

Además, el Ejecutivo autonómico abonará una gratificación extraordinaria de 500 euros al personal del operativo «como reconocimiento al esfuerzo realizado durante una campaña especialmente exigente». Ha estado marcada por los graves incendios forestales registrados en Aragón durante este verano y por la elevada demanda a la que han tenido que hacer frente los servicios de prevención y extinción.

El acuerdo por el que se suspende la huelga hasta el 15 de noviembre también contempla la contratación del personal con el 100% de la jornada de trabajo con lo que así se refuerza la dedicación del operativo a las labores de prevención y extinción.

Próxima cita, el 8 de octubre

«Es importante recalcar que el acuerdo afecta a todas las personas que intervienen en un incendio desde técnicos hasta puestos fijos de vigilancia, lo cual es importante porque no se queda solo en el operativo que está en la extinción», valora Rubén Gracia, de CGT.

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente, Luis Biendicho, anuncia que habrá más avances. «Se irá haciendo una negociación razonada para entrar con tranquilidad en todos los aspectos aspectos concretos e importantes», dice. Las partes se volverán a sentar el 8 de octubre. Se abordará la turnicidad y horarios con objeto de garantizar las rotaciones y relevos.

NOTICIAS RELACIONADAS

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

Aragón destinará 51 millones de euros adicionales a mejorar los servicios de prevención y extinción de incendios

El Gobierno de Aragón destinará 11,5 millones en ampliar el dispositivo en más de 200 profesionales, un 30% más que este verano

Comentar

Aragón destinará 51 millones de euros adicionales a mejorar los servicios de prevención y extinción de incendios

Álex Rins se retira del motociclismo: «Mi carrera deportiva sobre las dos ruedas se acabó»

El piloto de Valdealgorfa descarta las opciones que tenía para competir en Superbike y trabaja ya en un nuevo proyecto que apunta a las cuatro ruedas

Comentar

Álex Rins se retira del motociclismo: «Mi carrera deportiva sobre las dos ruedas se acabó»

Aragón reforzará con 36 plazas hasta diciembre los tribunales con competencias en violencia de género

Alcañiz y Caspe contarán con un tramitador nuevo cada uno. La medida incluye la contratación de 9 gestores procesales y 27 tramitadores procesales para todos los juzgados aragoneses

Comentar

Aragón reforzará con 36 plazas hasta diciembre los tribunales con competencias en violencia de género

El MITECO fija en 5 años el plazo límite para adjudicar los 937 MW del Nudo Mudéjar de Andorra

Los megavatios podrán dividirse entre diferentes proyectos y el organismo seguirá el orden de presentación, priorizando los empleos a crear. Endesa todavía debe desarrollar 265 megavatios renovables con los que...

Comentar

El MITECO fija en 5 años el plazo límite para adjudicar los 937 MW del Nudo Mudéjar de Andorra

Un hombre es detenido en Andorra tras amenazar a varias personas con un arma simulada

La Policía Local y la Guardia Civil intervienen tras recibir el aviso del 112 y comprobar que se trataba de una réplica de aire comprimido

Comentar

Un hombre es detenido en Andorra tras amenazar a varias personas con un arma simulada

Casi 3.500 agricultores turolenses reciben 9,2 millones de euros para fertilizantes

El PSOE saca pecho de las ayudas impulsadas por el Gobierno de Aragón y critica el voto en contra de Vox y la abstención del PP para impulsar las ayudas

Comentar

Casi 3.500 agricultores turolenses reciben 9,2 millones de euros para fertilizantes
Periódico del Bajo Aragón Histórico