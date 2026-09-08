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09 SEP 2026|

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Los bomberos forestales mantienen la huelga y este miércoles vuelven al SAMA

Es la segunda reunión con DGA en tres días y valoran «la voluntad de negociar». Este martes se volvieron a concentrar ante el Pignatelli

Concentración previa de los bomberos a la primera reunión en el SAMA. / Cedida
Concentración previa de los bomberos a la primera reunión en el SAMA. / Cedida

Beatriz Severino08 09 2026

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Continúan las movilizaciones de los bomberos forestales de Sarga desde que el 18 de agosto iniciasen una huelga indefinida mientras no se resuelva su reivindicación de obtener mejores condiciones laborales y, un operativo más amplio, entre otras cosas. Han dicho "basta" en un verano que está siendo especialmente duro con los incendios y que pone en evidencia sus reclamaciones.

Este miércoles, el comité de huelga (integrado por los sindicatos UGT, CC. OO., CGT y OSTA) se sentará en el SAMA con el Gobierno de Aragón, y lo harán en la que será la segunda reunión en tres días. Aunque en la celebrada el lunes no hubo un preacuerdo a pesar de las seis horas de conversación, los bomberos valoran "la voluntad de negociación", aunque quedó todavía "insuficiente para desconvocar una huelga". "Vinieron con un guion de orden del día más que con datos y propuestas claras, que es lo que se les había pedido. Sí que vimos un intento de negociación porque propusieron una ampliación de parte del operativo, pero con una contratación de personal que nos ha parecido totalmente insuficiente de momento para desconvocar una huelga", dice Ricardo Marzo, bombero de Valderrobres.

De los ocho puntos que reclaman hay tres que son claves para poder desconvocar la huelga. Una es la ampliación del operativo en el que fijan más de 200 personas para llegar a los mínimos para que el operativo pueda tener una calidad de relevos y una operatividad de cara a unas emergencias. Otro punto es una subida salarial aplicada a la ley de bomberos forestales y que reconoce la categoría profesional, además de percibir unos complementos por toxicidad y penosidad, que no se están aplicando.

Desde el comité de huelga han mostrado su indignación desde que se les informó de que "no se iba a pagar todas las horas extras de este verano", uno de los más duros que se recuerdan en incendios. "Las horas extras son una muestra clara de que el operativo es insuficiente, porque en una emergencia, según el estatuto de los trabajadores, una persona no puede realizar más de 80 horas extras al año en su trabajo. Todo el personal entero del operativo de incendios se ha excedido de largo de esas 80 horas", añadió Marzo, que valora que las reuniones se mantengan "directamente y sin intermediarios" con DGA y no con Sarga.

Mientras, continúan las movilizaciones. El lunes, antes de entrar a la reunión hubo una concentración, y este martes volvieron a protestar en la plaza San Pedro Nolasco delante de la sede del departamento de Medio Ambiente regional.

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