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18 AGO 2026|

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Ricardo Marzo, bombero en Valderrobres: «En un incendio nos pagan 6 euros al día, y a veces tenemos que llevarnos nuestra propia comida»

TESTIMONIO. El profesional denuncia haber tenido que trabajar 70 horas extra solo en el mes de julio para atender fuegos. Exige mejoras económicas frente a unas guardias de 24 horas localizadas que dificultan la conciliación familiar

Ricardo Marzo, bombero de Valderrobres, este martes en la concentración de Alcañiz por la huelga indefinida / C.O.
Ricardo Marzo, bombero de Valderrobres, este martes en la concentración de Alcañiz por la huelga indefinida / C.O.

Camila Ortiz Tomaselli18 08 2026

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Sin descanso, llevándose su propia comida y bajo unas condiciones económicas "muy ajustadas". Enfrentarse a un incendio forestal en Aragón implica unas condiciones desconocidas por gran parte de la sociedad, y que generan un importante desgaste emocional entre los bomberos. Este martes muchos de ellos han salido a las calles en el arranque de su huelga indefinida para denunciarlo. Y en Alcañiz, entre ellos estaba Ricardo Marzo, natural de Valjunquera y bombero en Valderrobres del operativo INFOAR que ha lamentado el panorama que atraviesa el colectivo. "Es frustrante ver como lo das todo en cada incendio al que vas, te juegas la vida, y después no tienes una recompensa. Todos tenemos que vivir y familias a las que alimentar", ha afirmado.

En su caso, solo en el mes de julio tuvo que trabajar 70 horas extra de incendio, de las cuales "ninguna se ha reflejado en la nómina". Al trabajar por turnicidades, además, debe realizar guardias de 24 horas localizadas durante 7 días seguidos, pagadas a 80 céntimos la hora. "Si me llaman, debo estar en media hora en mi puesto de trabajo. Eso implica que yo, al vivir en Valjunquera, no puedo ni desplazarme a comprar a Alcañiz porque si me llaman, no llegaría a tiempo. Es indignante y dificulta el conciliar vida familiar", reconoce Marzo, también presidente del Comité Provincial de Teruel en SARGA..

Las condiciones laborales tampoco mejoran cuando él y sus compañeros tienen que desplazarse hasta un incendio. El plus que cobran es de 6 euros al día, incluso aun teniendo que trabajar en más de un fuego. "La media nacional, y lo que marca la normativa, es un 20% de mi salario. Y en cambio eso es lo que me pagan teniendo en cuenta la peligrosidad a la que nos enfrentamos", añade el bombero.

95% de los días con alto riesgo de incendios

De hecho, lo que antes parecían fenómenos anecdóticos, ahora son cada vez más frecuentes y por ello mismo "urge conseguir cambios". El verano está cada vez más desestacionalizado, y este en concreto se recordará por el alto riesgo de alerta de peligro de incendios forestales. "El 95% de los días nos hemos situado en esos niveles, no es algo anecdótico, sino la normalidad", lamenta Marzo. Así lo demuestran también los diferentes problemas a los que han tenido que enfrentarse, con golpes de calor entre compañeros y demás dolencias debido a las altas temperaturas y la falta de cansancio.

Durante estos meses, además, han sido varios los casos en los que se ha podido ver cómo pequeños pueblos eran responsables de avituallamientos para apoyar a los bomberos, otro hándicap que demuestra la fragilidad del operativo. En estos casos, son vecinos voluntarios los que elaboran bocadillos o platos de comida para los efectivos. "Si toca un pueblo grande se tienen infraestructuras para tener un puesto rápido, pero en una localidad de 80 habitantes, que no tienen bar o tienda, ¿qué responsabilidad le pides? El encargado de darme un avituallamiento digno debe ser para quien trabajo, Sarga y DGA", denuncia Marzo.

En el caso del bombero de Valderrobres, ha tenido que llevarse su propia comida a más de un incendio ante la incertidumbre de saber cuántas horas tardaría en poder comer. "Si el incendio se da en un lugar de difícil acceso, sé que pueden pasr 7-8 horas hasta que pueda comer o beber", reconoce. Y por ello, tanto él como sus compañeros reclaman un cambio de modelo. "No hay relevos, con turnos insoportables de más de 20 horas de trabajo en muchas ocasiones. La gente está agotada (...) Y ahora, con solo un gran incendio forestal se ha tenido que tirar del operativo de otras comunidades autónomas e incluso de brigadistas de Francia y de Euopra", concluye.

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