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15 SEP 2026|

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Caja Rural de Teruel continúa colaborando con el Curso Nacional de Periodismo Especializado de Alcañiz

La entidad bancaria, a través de su coperativa de crédito, apoyo la organización del evento desde su primera edición. ‘Comunicación al límite; Sucesos, emergencias y true crime’ es la temática que se tratará los días 23, 24 y 25 de septiembre

Firma del convenio con la directora del Curso, Eva Defior, y el presidente de Caja Rural de Teruel, José Cuevas. / L.C.
Firma del convenio con la directora del Curso, Eva Defior, y el presidente de Caja Rural de Teruel, José Cuevas. / L.C.

La COMARCA15 09 2026

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ActualidadCurso Periodismo Alcañiz

Caja Rural de Teruel ha renovado el convenio de colaboración que mantiene con la Asociación Pilar Narvión. Con este acuerdo, la cooperativa de crédito colabora con la organización del Curso de Periodismo Especializado de Alcañiz, como lo viene haciendo desde su primera edición.

Bajo el nombre “Comunicación al límite.' Sucesos, emergencias y true crime”, la octava edición de este curso se celebrará en Alcañiz los días 23, 24 y 25 de septiembre. De esta forma, la capital bajoaragonesa reunirá a cerca de 30 profesionales de referencia del periodismo, la investigación, la crónica negra, la comunicación de crisis, el fotoperiodismo, las narrativas sonoras y digitales para impartir 16 conferencias dirigidas a todo tipo de público. El curso está abierto a profesionales, estudiantes e interesados en la materia.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas en las páginas web de Universidad de Verano de Teruel de la Fundación Antonio Gargallo y del Grupo de Comunicación La Comarca.

Este convenio de colaboración es posible gracias al Fondo de Educación y Promoción, del que dispone Caja Rural de Teruel como cooperativa de crédito, con el que la entidad devuelve a la sociedad una parte muy importante de sus beneficios apoyando iniciativas sociales, educativas, culturales y deportivas que se realizan en todo el territorio.

La firma de este nuevo convenio ha sido llevada a cabo en Alcañiz por Eva Defior, directora del Curso de Periodismo de Alcañiz, y José Cuevas, presidente de Caja Rural de Teruel.

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