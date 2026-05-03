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04 MAY 2026|

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Las paradas en boxes deciden el vencedor de Lamera Cup en Motorland Aragón

La prueba de resistencia francesa vuelve al trazado bajoaragonés después de tres años. Motorland ya piensa en las próximas citas, el Campeonato Español de Karting y la WorldSBK

L’Áuto Leclerc logrando la victoria en Lamera Cup celebrada este fin de semana en Motorland Aragón / Cedida
L’Áuto Leclerc logrando la victoria en Lamera Cup celebrada este fin de semana en Motorland Aragón / Cedida

La COMARCA03 05 2026

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El campeonato francés monomarca Lamera Cup volvió a Motorland Aragón este fin de semana después de tres años sin acoger una prueba del certamen. La carrera de 8 horas de este domingo estuvo marcada por la estrategia y el triunfo del equipo L’Áuto Leclerc, que supo imponerse al ganador de la parcial de 4 horas del sábado, el equipo 3TM. La batalla fue igualada desde primera hora de la mañana hasta que las paradas en boxes decantaron finalmente al vencedor.

Las primeras 4 horas de Lamera Cup en Motorland Aragón, durante la jornada del sábado, dejaron una carrera igualada en la que el equipo 3TM se posicionó al frente. Wilfried Merafina, Mattéo Merafina y Joffrey Dorch, a los mandos, lograron aguantar su posición de pole al comienzo para llevarse la victoria parcial de carrera y encarar la carrera de 8 horas del domingo con buenas sensaciones. Sin embargo, no fue suficiente y L’Áuto Leclerc terminó llevándose el triunfo.

Los más pequeños pudieron entretenerse también con una ludoteca tematizada de la sala VIP 1 / Cedida
Los más pequeños pudieron entretenerse también con una ludoteca tematizada de la sala VIP 1 / Cedida
El público de Motorland atento a los boxes / Cedida
El público de Motorland atento a los boxes / Cedida
Lamera Cup volvió a Motorland Aragón desde 2023 / Cedida
Lamera Cup volvió a Motorland Aragón desde 2023 / Cedida

La Lamera Cup volvió al complejo bajoaragonés en un fin de semana en el que los asistentes pudieron disfrutar de la prueba de resistencia y la adrenalina del motor desde las terrazas del restaurante. Los más pequeños pudieron entretenerse también con una ludoteca tematizada en la sala VIP 1, que estuvo abierta durante toda la mañana.

Motorland ya piensa en el CEK y el WorldSBK

El trazado volverá a acoger actividad en dos semanas. El Campeonato de España de Karting visitará del 16 al 17 de mayo el circuito bajoaragonés para la disputa de la segunda prueba de la temporada del certamen nacional.

No obstante, los amantes del motor comienzan la cuenta atrás para la cita de finales de mes: del 29 al 31 de mayo llegará la Aragón Round, la prueba del Campeonato del Mundo de WorldSBK. Las entradasya están disponibles en la web de Motorland Aragón y el evento se perfila como una de las grandes citas del mes.

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