El Campeonato de España de Karting brilla en Motorland con grandes remontadas y un final muy ajustado

El Campeonato de España de Karting Hyundai cerró este fin de semana su segunda cita de la temporada realizada en Motorland Aragón con un domingo intenso de carreras que sirvieron para estrenar el nuevo formato del certamen, las “supermangas”. La disciplina dejó igualdad con grandes carreras que el público pudo disfrutar previo a que el 29 y 31 de mayo llegue al circuito de velocidad el Mundial de Superbikes.

La emocionante cita deportiva tuvo varios protagonistas. El danés Niñas Malik Lykkeaa remontó hasta 15 puestos que le permitieron certificar su victoria en la categoría Junior. El poleman Marc Cruz convirtió su “pole position” en un triunfo por tan sólo 1 milésima sobre Thiago Huerta en Mini. En categoría Senior, Aaron García ganó saliendo también desde la primera plaza, al igual que hizo Adrián Malheiro en KZ.

Por su parte, el piloto español Beny Palacio ganó la Carlos Sainz 55 Academy. Las remontadas y los finales apretados brillando en el Karting de Motorland Aragón en vísperas a la llegada de WorldSBK.

Todo listo para la Aragón Round

Después de la emocionante cita del Campeonato de España de Karting Hyundai en la que el público pudo disfrutar, desde las terrazas y gradas del circuito, del gran nivel en las carreras, Motorland Aragón afronta una de las fechas marcadas en rojo en el calendario deportivo del trazado internacional. Cualquier aficionado al motociclismo ya tiene el fin de semana del 29 y 31 de mayo guardado para la Aragón Round de WorldSBK.

Durante el último fin de semana de mayo, regresa una de las citas estrellas. El circuito bajoaragonés será escenario de la sexta prueba del certamen de motos derivadas de serie en unas fechas perfectas para disfrutar del espectáculo del motor desde las gradas y, además, con acceso libre en el paddock.

Las entradas de la competición internacional ya están disponibles en la web de Motorland Aragón. Sigue vigente la promoción “Una entrada dos mundiales” con la que al comprar una entrada de grada de MotoGP, el cual se celebra del 28 al 30 de agosto, se consigue acceso a World Superbikes. De hecho, al asistir con esa promoción a WSBK se obtendrá un 20% de descuento para comprar entradas en el caso de que MotoGP vuelva a Motorland más allá de 2027.