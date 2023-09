Cantavieja celebra su 113ª Feria Ganadera extremando los protocolos frente a la enfermedad hemorrágica

Cantavieja celebrará este fin de semana, del 15 al 17 de septiembre, la 113ª edición de la Feria Ganadera, pese a la enfermedad Hemorrágica Epizoótica. En esta ocasión se extremarán los protocolos de desinfección y se aplicarán los de desparasitación en el transporte del ganado vacuno y ovino y en el recinto ferial. «La feria la hacemos de casualidad porque hasta el viernes lo teníamos todo parado a la espera de la evolución de la enfermedad hemorrágica», reconocía el alcalde de Cantavieja, Ricardo Altabás, este miércoles en rueda de prensa desde la sede de la DPT, donde finalmente se ha presentado la cita que sigue adelante.

En la comarca del Maestrazgo muchas ganaderías están sufriendo las consecuencias de la enfermedad, que ha afectado a un 40% de las explotaciones, según los últimos datos de Gavamaes, aunque tal como explicó el Colegio de Veterinarios de Teruel en rueda de prensa este martes la patología «se está extendiendo» incluso a las provincias de Huesca y Zaragoza. Algunos de los ganaderos perjudicados han decidido no participar en la feria. Es el caso de Rocío Sorribas, presidenta de la ADS de Vacuno de Cantavieja, quien tiene seis vacas contagiadas de un total de 80 cabezas de ganado. «Nosotros siempre hemos subido a colaborar, pero este año nos hemos echado para atrás, al igual que otra gente. Los que tenemos el mal, corremos el riesgo de llevar una vaca a la feria y que le aparecen los síntomas allí. Tendríamos que sacarla rápido para que la gente no la vea. Creo que esta edición habrá animales, pero no será la misma alegría que otros años», detalla Sorribas.

Tal y como se detalló en la presentación de esta feria, se estima que la enfermedad «quede frenada» una vez bajen las temperaturas y desaparezca el insecto que la provoca. Pese a la situación de expansión, la enfermedad no es contagiosa de un animal a otro, lo que facilita la celebración de la feria. Se aplicarán todos los protocolos de limpieza y desparasitación, tanto en el recinto ferial, como en el transporte de los animales.

Por su parte, la Diputación de Teruel (DPT) renueva un año más su compromiso con la Feria Ganadera de Cantavieja gracias a la línea de ayudas de la institución provincial para la celebración de estas citas, dotada con 120.000 euros, además de ofrecer soporte técnico y ganado para sorteo y exposición. En concreto la Feria Ganadera tiene aprobada una subvención de 9.056,52 euros, dentro del programa de ayuda a Ferias agropecuarias provinciales. Además, esta cuantía se complementa con la ayuda de 6.633,52 euros para los compradores que adquieran ganado bovino y ovino en las subastas del día 17 de septiembre. Por otro lado, para el soporte técnico y expositores de ganado ovino, la Diputación subirá y sorteará dos lotes de ovino y dos sementales de ovino.

Programa

El alcalde de Cantavieja, Ricardo Altabas, ha señalado que el programa es «parecido al de años anteriores, con las subastas de ganado como plato fuerte«. Unas subastas que incorporan una raza nueva, la blonda de Aquitania, que sustituye a la raza pirenaica. En total se van a subastar 40 animales en vacuno entre novillas y sementales, y unos cien ejemplares en ovino, con ganaderos procedentes de Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha.

El programa de la feria comienza el viernes 15 de septiembre con la recepción, durante todo el día, del ganado en el recinto ferial. Por la tarde se realizará el encierro de las reses bravas de la ganadería de Vicente Domínguez, de Funes, Navarra y, a las 22.00, comenzará el embolado del toro Defensor, de Domínguez Camacho, a cargo de la cuadrilla local de emboladores ‘el Gotelé’. La música llegará a las 00:00 con el concierto de Boikot y, tras su actuación, continuará la noche con la discomóvil.

El sábado 17 de septiembre se celebrará la inauguración oficial a las 12.30. A las 16.00 el Jurado del Ganado Selecto realizará la calificación de los ejemplares mientras continuará la programación festiva a partir de las 17.00 con el corro de vacas de Fernando Machancoses y desencajonada del toro cerril. Por la noche las calles se llenarán para disfrutar de la embolada del toro y la orquesta Euforia abrirá la sesión de baile. Tras la orquesta, la discomóvil seguirá sonando en Cantavieja.

La feria cerrará el domingo 18 de septiembre, cuando todavía podrán comprarse productos agroalimentarios y de diferentes tipos en los puestos del mercado tradicional que estará disponible todo el fin de semana. Desde las 11.00 y hasta las 14.00 tendrá lugar la Subasta Autonómica de ganado ovino y vacuno, la Subasta Nacional y la Subasta Nacional de raza ovina Ojinegra de Teruel. Tras ellas, se disfrutará de la comida y la entrega de trofeos a los ganaderos premiados.

Compromiso de la DPT

El presidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste, ha destacado la importancia de apoyar estos certámenes, con larga tradición en la provincia. «Me parece muy importante que las ferias arraigadas se mantengan en el tiempo y lo que hace la Diputación, y en este caso también el Ayuntamiento de Cantavieja por el mantenimiento y el soporte de sus jóvenes», ha señalado. «Me parece admirable que un joven ganadero decida quedarse allí, arriesgar y emprender. Es algo que hay que apoyar y hay que impulsar, porque hablamos mucho de despoblación, pero para que eso pueda producirse tiene que haber actividad económica que sea rentable, y estos ganaderos apuestan mucho por ese arraigo», concluía.

La institución provincial apoya a los ayuntamientos o comités organizadores de las ferias agropecuarias, agroalimentarias y medioambientales que lo solicitan a través de una línea de subvenciones que cuenta con un total de 120.000 euros, frente a los 60.000 euros de 2019. Las cantidades que recibe cada feria se establecen en función de baremos establecidos en las bases de la convocatoria, con criterios de equidad y proporcionales a lo esfuerzos económicos realizados en la organización.

En total, este 2023 se han aprobado partidas para un total de 27 ferias: Aguaviva, Alcañiz, Alloza, Rubielos de Mora, Calaceite, Calanda, Cantavieja (feria comercial y feria de ganado), Cedrillas, Beceite, Cretas, Fuentespalda, Monroyo, Mora de Rubielos, Mosqueruela, Orihuela del Tremedal, La Portellada, Ráfales, Samper de Calanda, Santa Eulalia, Sarrión, Valdealgorfa, Peñarroya de Tastavins, Valderrobres, Villarquemado, Iglesuela del Cid y Alcorisa.

Además, tras la aprobación de las diferentes cuantías a cada municipio o comité organizador, la DPT traslada la relación a Caja Rural de Teruel que, a su vez, concederá ayudas equivalentes al 10% de los diferentes importes, sin exceder de los 12.000 euros totales asignados mediante el convenio que recientemente han renovado la entidad bancaria y la institución provincial.

El diputado delegado de Agricultura, Miguel Ángel Navarro, ha señalado por su parte la importancia de celebrar el 113 aniversario de esta feria que «pese a todos los problemas que puede haber se sigue celebrando, los ganaderos se siguen implicando y seguramente sea un éxito como cada año».