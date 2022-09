Carlos Jávega logra el subcampeonato de Europa de Duatlón Cross

El atleta y deportista Carlos Jávega amplia su palmarés. El valderrobrense logró proclamarse subcampeón de Europa en el Campeonato europeo de Triatlón que acogió el martes la localidad vizcaína de Balmaseda, en la comarca de Encartaciones. Jávega logró la segunda posición en la categoría de 30 a 34 años y en la modalidad de duatlón, esto es, trail y bicicleta. El atleta representó a la selección española en este caso dentro del Club Tragamillas. La prueba de Duatlón Cros, contó con un primer tramo de carrera a pie de 6.9 kilómetros, posteriormente otro en bici BTT de 21 kilómetros, para cerrar con una última parte de carrera a pie de 3 kilómetros.

Jávega junto a otros corredores instantes después de la salida./L.C.

Jávega subrayó el «alto nivel» y exigencia de la prueba que contó con en torno a 400 participantes. «Ha sido una prueba muy dura, tanto el recorrido trail como especialmente el de bicicleta. En la minitrail me he desenvuelto muy bien pero en conjunto la prueba era de una gran dureza«, explicó Jávega. El valderrobrense apuntó a que necesitará unos días para descansar pero no ocultó su alegría por este resultado. «Es un muy buen resultado, estoy muy contento y satisfecho porque los entrenos previos han dado su resultado», añadió.

El alcañizano Carlos Justes -centro- logró una cuarta posición y el calaceitano Daniel Ejarque -izquierda- quedó sexto, ambos junto a Jávega -a la derecha de la imagen-. /C.J.

Además de Jávega, el alcañizano Óscar Justes y el calaceitano Daniel Ejarque que también portaron la camiseta de España con el Club Tragamillas, lograron unas más que destacables posiciones en el europeo. Justes acarició el podio con una cuarta posición en la categoría de más de 40 años. Por su parte Ejarque logró una sexta posición en la categoría de 35 a 40 años. Destacó, asimismo, el resultado del bilbilitano Álvaro López, en las filas del Club Triatlón Diablillos de Rivas, quien se proclamó campeón de Europa en la categoría junior de duatlón cross. La prueba se enmarcó dentro del Campeonato continental Multideporte de Triatlón.

Cabe recordar, que entre el amplio palmarés de Carlos Jávega destacan hitos como el campeonato de España de duatlón Cross en 2019 y el subcampeonato en 2021. Asimismo, en 2018 logró la tercera posición en el Campeonato de Europa. Los próximos objetivos del valderrobrense le devolverán de vuelta a casa con la I Trail Valderrobres que tendrá lugar el 2 de octubre y la Tastavins Trail que se celebrará el fin de semana del 15 del mismo mes.