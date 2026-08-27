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27 AGO 2026|

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Carlos Magallón levanta 291 kilos y se alza como octavo en el Europeo sub-17 de Pristina

El levantador alcañizano firma un sexto puesto en dos tiempos, y contribuye al bronce de España en la clasificación por selecciones

El alcañizano Carlos Magallón durante su último levantamiento en el Europeo sub-17 de Kosovo / EWFSPORT
El alcañizano Carlos Magallón durante su último levantamiento en el Europeo sub-17 de Kosovo / EWFSPORT

Jesús Burgos27 08 2026

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Alcañiz

Deporte

Carlos Magallón ha cerrado con un octavo puesto en el total olímpico su participación en el Campeonato de Europa sub-17 de halterofilia, disputado en Pristina (Kosovo). El levantador alcañizano ha completado un total de 291 kilos, después de levantar 125 kilos en arrancada y 166 en dos tiempos, en una competición en la que también ha conseguido situarse sexto en esta última modalidad.

El levantador de Alcañiz ha terminado situándose sexto en la modalidad de dos tiempos y ha contribuido al tercer escalón del podio logrado por España en la clasificación por selecciones, únicamente por detrás de Rusia y Armenia.

Dos tiempos, su mejor resultado

Magallón fue el segundo deportista en entrar en acción, después de su compañero de selección Adrián Montalbán. En arrancada comenzó con un intento válido de 125 kilos, pero posteriormente no pudo completar sus dos intentos de 131 kilos. Su registro en esta modalidad le situó finalmente en la octava posición.

El alcañizano reaccionó en los dos tiempos, donde fue capaz de completar sus tres levantamientos. Primero hizo buenos los 153 kilos, después los 160 y finalmente los 166 kilos, su mejor marca de la jornada. Este resultado le permitió terminar sexto en dos tiempos y sumar los 291 kilos de total olímpico que le llevaron hasta la octava plaza de la clasificación general.

Cerca del objetivo marcado

El resultado supone un paso adelante respecto a los 290 kilos que Magallón levantó en el Mundial de Cali, donde firmó 130 kilos en arrancada y 160 en dos tiempos y terminó séptimo. En Pristina, sin embargo, se quedó lejos del objetivo que se había marcado antes de viajar a Kosovo: acercarse a los 310 kilos de total olímpico para tener opciones de luchar por las medallas.

Finalmente el podio individual estuvo encabezado por el georgiano Nikoloz Kurtanidze, campeón de Europa con un espectacular total olímpico de 338 kilos. La exigencia de la competición continental volvió a quedar patente en una categoría con algunos de los mejores levantadores sub-17 del continente.

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