El Caspe recuerda al futbolista Luismi, del Fuentes, entregando una camiseta a su familia

Bonito gesto el que el Club Deportivo Caspe tuvo este domingo con la familia de Luismi López, el joven jugador del C.D. Fuentes que falleció en un fatal accidente de tráfico en la N-232 el pasado 8 de diciembre cuando regresaba de entrenar y se topó con un conductor bajo los efectos del alcohol y las drogas que le arrebató la vida.

El homenaje, con el que el conjunto caspolino quiso recordar con cariño al futbolista que murió hace casi un año, consistió en la entrega de una camiseta del C.D. Caspe con el número 4 y el nombre de Luismi a la familia del fallecido. «Nos juntamos los dos equipos una hora antes del partido e hicimos la entrega de la camiseta con su nombre y su número. Fue un momento muy emocionante para todos. Con este tipo de cosas valoras lo que es el fútbol», relató Manuel Fillola, presidente del C.D. Caspe.

Estuvieron presentes el padre y la hermana y la iniciativa surgió a raíz de una petición de Iván Vicente, uno de los jugadores del equipo bajoaragonés, quien fuese amigo del futbolista zaragozano. «Le pedí al club hacer este homenaje y no me pusieron impedimentos. Les pareció buena idea, de hecho. Entonces yo me puse en contacto con la familia y se hizo. Pude estar con ellos unos minutos y pudimos abrazarnos», explicó Vicente.

Iván Vicente, lateral derecho del C.D. Caspe, junto a la medalla de subcampeones de Copa que C.A. Osasuna regaló a la familia de Luismi. / I.V.

Otros homenajes

Este gesto se suma a otros muchos dados con anterioridad en estos meses con la familia del futbolista. El Club Atlético Osasuna, rival del C.D. Fuentes la pasada temporada en Copa del Rey, ya invitó a toda la plantilla del club zaragozano al choque de cuartos de final de ese torneo. También el club navarro hizo un emotivo homenaje en su estadio de El Sadar y, recientemente, se le envió a la familia una de las medallas del subcampeonato cosechado por Osasuna en la pasada edición copera.