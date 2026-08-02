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02 AGO 2026|

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El CD Maella arranca la pretemporada con victoria ante el Movera

El conjunto se impone por 2 a 0 en su primer amistoso del verano gracias a un doblete del juvenil Christian, mientras continúa perfilando la plantilla para el curso 2026/2027

El Club Deportivo Maella recibiendo el trofeo tras la victoria frente al CD Movera / Cedida
El Club Deportivo Maella recibiendo el trofeo tras la victoria frente al CD Movera / Cedida

Jesús Burgos02 08 2026

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DeporteFútbol

El Club Deportivo Maella ya ha empezado a rodar de cara a la temporada 2026/2027. El conjunto maellano, que inició los entrenamientos el pasado 24 de julio, ha estrenado su calendario de partidos de preparación con una victoria por 2 a 0 frente al Club Deportivo Movera en el campo de San José.

El encuentro, marcado por las altas temperaturas propias del verano, ha dejado buenas sensaciones en el cuerpo técnico y ha permitido comenzar a coger ritmo competitivo a poco más de un mes del inicio liguero, previsto para el 6 de septiembre.

El Maella ha hecho valer la diferencia de categoría en un partido típico de pretemporada, con ambos equipos todavía en fase de rodaje. El gran protagonista ha sido Christian, futbolista de solo 16 años y todavía en edad juvenil, que ha firmado los dos tantos del encuentro para dar el triunfo a los locales. Desde el club también han agradecido al CD Movera su predisposición para disputar el amistoso y han destacado el ambiente de deportividad vivido durante la cita.

Plantilla continuista y varias pruebas

El equipo mantiene prácticamente intacto el bloque de la pasada campaña. Toda la plantilla ha renovado su compromiso, a excepción del capitán Miguel Balaguer, que no continuará tras sufrir una grave lesión. Además, durante estas primeras semanas de preparación el cuerpo técnico está evaluando a tres o cuatro jugadores procedentes de Zaragoza, cuya continuidad se decidirá antes del comienzo de la competición.

El calendario de amistosos continuará el domingo 9 de agosto frente al Gandesa, en lo que significa el gran partido de la pretemporada, con la presencia de las Maellanas y dando inicio a las fiestas locales. Una semana después, el sábado 15 de agosto, se medirán al Corbera d'Ebre, el sábado 22 de agosto al Club Esportiu Canyelles, el domingo 23 de agosto al Alcañiz Club de Fútbol y el sábado 29 de agosto al Valderrobres. Estos encuentros servirán para seguir afinando la puesta a punto antes del estreno liguero, previsto para el domingo 6 de septiembre. Sin fecha ni horario concreto, el debut oficial será en San José recibiendo la visita de la Unión Deportiva Montecarlo.

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