El GP apunta a septiembre de 2027 para su regreso a Motorland tras una edición de éxito

Motorland ya está barajando las fechas del próximo Gran Premio de MotoGP 2027 después de haber vivido una última edición de éxito, con 115.742 espectadores a lo largo de todo el fin de semana y marcada por el triunfo de Marc Márquez. Concretamente, todo apunta a que la cita más importante a nivel deportivo para Aragón regresará al trazado bajoaragonés el último fin de semana de septiembre, del 24 al 27. Y no será uno cualquiera, sino el último antes de que en 2028 Motorland vuelva a ser circuito reserva.

Todavía queda por desvelar el calendario oficial, pero los empresarios turísticos ya han cerrado reservas de equipos y personas allegadas a pilotos de MotoGP para ese fin de semana de septiembre. La fecha también resonó entre la organización durante el pasado fin de semana, aunque «lo importante no son los días, sino que el Gran Premio vuelva a Alcañiz», tal y como recalca el alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan. «Tenemos que seguir trabajando para continuar en el calendario», apunta el primer edil.

De hecho, ese era el objetivo con el que asumieron la celebración del premio de este año. Porque tras varios meses de negociaciones, cuando se confirmó que el GP regresaría en 2027, la dirección de Motorland tuvo claro que quería ofrecer una cita que demuestre por qué Alcañiz debe seguir estando en el calendario deportivo.

Más asistencia que en 2025

El objetivo se cumplió en cuanto a asistencia. El evento recuperó este año su franja de celebración habitual después de celebrarse en 2025 durante el mes de junio, y consiguió unas cifras «que demuestran que vamos por la senda correcta de cara a mantenernos en el calendario», según señaló Jorge Panadés, gerente de Motorland.

La afluencia de asistentes se notó tanto dentro como fuera del circuito, con el acceso de 24.917 personas el viernes, 39.644 el sábado y 51.181 el domingo, día de la carrera; así como unos alojamientos turísticos que logró el 100% de ocupación a lo largo de 100 kilómetros a la redonda de la capital bajoaragonesa.

47 millones de impacto

Evitar la pérdida de Motorland como sede fija para el Gran Premio de MotoGP es clave, sobre todo, si se tiene en cuenta que la cita deja un impacto económico de unos 47 millones de euros en cada edición. En el circuito, durante un solo fin de semana se pasa de los 50 a los 6.500 trabajadores, cifra a la que también habría que sumar otros cientos empleos de otros sectores.

El GP de 2027 se celebrará en Motorland porque el circuito bajoaragonés fue elegido por el buen trabajo realizado en sus más de 15 ediciones tras la baja de Hungría. No obstante, a partir de 2028, vuelven las incógnitas al pasar a la lista de reserva hasta 2031. Volver a albergar un Gran Premio no será imposible, pero dependerá de «muchos más factores» ante los que DGA y la propia dirección de Motorland, adelantan, ya se encuentran trabajando.