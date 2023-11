Un cencerro, protagonista en el pleno de Alcañiz durante una moción para pedir mayor control del lobo

El lobo fue uno de los grandes protagonistas de la sesión plenaria de noviembre que el Ayuntamiento de Alcañiz celebró este pasado lunes. Lo que en un principio iba a ser una moción más presentada por el Partido Aragonés acabó causando gran alboroto e inmensas risas entre concejales y público asistente. Carlos Andreu, portavoz de Vox en el consistorio, sacaba, para sorpresa de todos, un enorme cencerro en defensa de la ganadería extensiva en el Bajo Aragón. El portavoz de Vox aseguró que no se trataba de una broma y se posicionó a favor de los ganaderos añadiendo que «si el trabajo no empieza ahora, pronto los montes solo servirán como espacio de paseo para los urbanitas aburridos».

Fue el Partido Aragonés quién presentó esta moción en la que se pedía mas información y que el lobo deje de ser considerado como una especie protegida. Su portavoz realizó una exposición muy vehemente de los argumentos que, de nuevo, no dejó indiferente a nadie. Entre las peticiones, Ramiro Domínguez pidió «instar al Gobierno de Aragón a realizar un trabajo de control exhaustivo sobre el lobo en la Comunidad, así como a informar con total transparencia de toda la información recabada y

relativa a esta especie en Aragón», además, también «instar al Gobierno de España, concretamente al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico a sacar la especie Canis Lupus (Lobo) del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas», devolviendo así al animal a su categoría de cinegético.

El del PAR se mostró «completamente a favor de los ganaderos» y pidió, con la intensidad que caracteriza a sus intervenciones, «tener en cuenta los daños y los destrozos que causan entre ovejas muertas, abortos y el estrés de los animales». Por último, el portavoz llegó a acusar a Disney de rebajar la peligrosidad del lobo: «Cualquier día se los encuentra un niño en el bosque, se piensa que puede acariciarles el lomo y tenemos una desgracia«.

Una vez recuperada la calma, el resto de partidos pudieron defender su postura. Con algo menos de convicción y aun cuestionando algunos de los puntos Teruel Existe también secundó esta moción. Aun así, su portavoz, Joaquín Egea, recalcó que «para matar un lobo no hace falta que esté dentro o fuera del ESPE, sino que se ponga a tiro de una persona que quiera acabar con él».

El PSOE propuso dos enmiendas a la moción, por un lado, que se mantengan las ayudas que se dan desde el Gobierno de Aragón y por otro que se establezca una mesa de reunión entre Ganaderos y APNs para evaluar la solución. Solo la primera de ellas fue aceptada, una admisión a medias que consiguió garantizar el apoyo socialista. Ignacio Urquizu, recordó a Domínguez que, aunque es cierto que la problemática del lobo existe, no se puede comparar con otras zonas como Asturias o Galicia donde los lobos causan miles de muertes de ganado cada año.

Desde el PP, su portavoz, Eduardo Orrios aseguró que su grupo apoyaría «sin fisuras» la moción, haciendo especial hincapié en que Alcañiz es una zona tradicionalmente agrícola y ganadera y que por tanto es vital «apoyar a estos profesionales».

Izquierda Unida fue la única agrupación que se mostró en contra de la moción. La concejal María Milían recordó el valor de la diversidad que ofrecen estos animales y pidió buscar alternativas para garantizar la convivencia entre animales y ganaderos. En cuanto a la total transparencia que se pedía en la moción, Izquierda Unida pedía «ser prudente con la información sensible cuando las emociones pueden llevar a tomar decisiones que no corresponde ante una especie tan sensible como es el lobo». Finalmente, la moción fue aprobada con 17 votos a favor y uno en contra.