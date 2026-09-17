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17 SEP 2026|

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La CHE instalará 29 nuevas estaciones para mejorar la vigilancia de lluvias torrenciales y crecidas en la cuenca del Ebro

Los nuevos puntos de control medirán el nivel del agua y la pluviometría en las cuencas de los ríos Mesa, Piedra, Huerva, Aguasvivas, Martín, Matarraña y el bajo Ebro. El proyecto cuenta con una inversión de 392.000 euros y un plazo de ejecución de 18 meses

Mapa con las zonas en las que se van a instalar los sensores. / CHE
Mapa con las zonas en las que se van a instalar los sensores. / CHE

Marina Monreal17 09 2026

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ActualidadInfraestructurasMedio Ambiente

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha iniciado la instalación de 29 nuevas estaciones de medición del nivel del agua y de la pluviometría con el objetivo de mejorar la detección de lluvias torrenciales y de sus posibles consecuencias sobre barrancos y cauces. Las actuaciones se desarrollarán en las cuencas de los ríos Mesa y Piedra, Huerva, Aguasvivas, Martín, Matarraña y bajo Ebro, dentro de un proyecto adjudicado por 392.000 euros. Los trabajos comenzaron el pasado mes de agosto y está previsto que se prolonguen durante 18 meses.

La iniciativa pretende reforzar la red de sensores del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) y facilitar una detección más rápida y precisa de los efectos hidrológicos asociados a episodios de precipitaciones muy intensas.

Este tipo de fenómenos, especialmente los de carácter convectivo, pueden descargar grandes cantidades de agua en un periodo muy corto de tiempo y provocar crecidas rápidas y caudales inusuales en barrancos y cauces menores. Debido a la dificultad para predecir con exactitud estos episodios, la CHE destaca la importancia de disponer de una amplia red de observación en tiempo real.

Más de 1.500 puntos de control

El Sistema Automático Integrado de Información Hidrológica del Ebro dispone actualmente de más de 1.500 estaciones de telemedida y puntos de control, que generan más de 15.000 señales de medición, control y supervisión. Los datos se reciben en el Centro de Proceso de Datos del SAIH cada 15 minutos y permiten conocer parámetros como el nivel de los ríos y embalses, la temperatura del agua o la cantidad de precipitación registrada.

A esta infraestructura se incorporarán ahora las 29 nuevas estaciones, destinadas a medir el nivel del agua, la pluviometría o ambas variables, reforzando así la capacidad de seguimiento de episodios de lluvias intensas en distintos puntos de la cuenca del Ebro.

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