Milan Pawelec se proclama campeón en Motorland en un intenso fin de semana de MotoJunior

Motorland Aragón ha vivido este fin de semana una intensa cita del FIM MotoJunior, con siete carreras repartidas entre las cuatro categorías del campeonato y los títulos en juego hasta la última vuelta. La competición estuvo acompañada por un notable ambiente en el paddock, con numerosos aficionados que se acercaron al circuito para disfrutar de las carreras y arropar especialmente a los pilotos aragoneses Víctor Cubeles y Miguel Bernal.

El domingo ha concentrado buena parte de la emoción del fin de semana. De los cuatro campeonatos que llegaban a Motorland con opciones de resolver sus títulos, únicamente el Moto2 European Championship conoció a su campeón. El polaco Milan Pawelec ha aprovechado la Race 2 para proclamarse campeón después de una jornada en la que también Alessandro Morosi se ha impuesto en la primera carrera de la categoría.

Carlos Cano tendrá que esperar al título de Moto3 Junior

La lucha por el campeonato de Moto3 Junior también ha mantenido la incertidumbre hasta el final. Carlos Cano, líder de la general y uno de los pilotos que partía con opciones de proclamarse campeón, ha conseguido imponerse en la primera carrera del domingo.

La salida de Moto4 EC del FIM MotoJunior / Motorland Aragón

Sin embargo, el triunfo de Fernando Bujosa en la Race 2 ha retrasado el alirón del murciano. El sábado, el tailandés Kiattisak Singhapong había conseguido la pole, con Bujosa segundo y Cano tercero, dejando ya entrever la igualdad que marcaría las carreras.

Cubeles pelea por la victoria ante su público

Uno de los grandes focos de atención para la afición aragonesa ha estado en la Moto4 European Cup. Víctor Cubeles ha partido desde la primera fila después de conseguir la segunda posición en la clasificación del sábado y ha afrontado la carrera con el apoyo del público de Motorland.

El piloto aragonés ha luchado por la victoria hasta la última curva y ha terminado en cuarta posición en una carrera que se ha llevado el italiano Lorenzo Pritelli. Cubeles ha sido uno de los grandes protagonistas locales de un fin de semana en el que también ha recibido el apoyo de los aficionados durante el Pit Lane Walk.

En Stock European Championship, el triunfo del domingo ha sido para Jacopo Cretaro. El sábado, Yeray Ruiz había conseguido la pole, mientras que el líder Lorenzo Fellon ha arrancado desde la cuarta posición y el también aragonés Miguel Bernal lo ha hecho desde la novena.

Un paddock abierto a los aficionados

Más allá de la competición, Motorland ha vuelto a ofrecer un fin de semana pensado para acercar el motociclismo a los aficionados. El paddock ha permanecido abierto y el público ha podido disfrutar de diferentes servicios y actividades durante la jornada del domingo.

Miguel Bernal en el Pit Lane Walk con aficionados / Motorland Aragón

Uno de los momentos más concurridos fue el Pit Lane Walk, que ha permitido a los aficionados acceder a pie a la calle de boxes y encontrarse con los pilotos, además de conseguir autógrafos. La presencia de Cubeles y Bernal, dos de los representantes aragoneses en el campeonato, ha añadido un atractivo especial a la actividad.

El público también ha podido seguir la acción desde las terrazas del edificio de boxes y contar con servicios como la cafetería, el Chiringuito del Paddock, la tienda del Box 25 y la ludoteca tematizada.

El Trial Motorland, próxima cita

Con el FIM MotoJunior ya finalizado, Motorland Aragón encara ahora una nueva cita deportiva. Este próximo 3 de octubre será el turno del Trial Motorland, que pondrá el cierre a una racha de tres fines de semana consecutivos con competición en el complejo del Bajo Aragón.

La actividad regresará después al circuito de velocidad del 23 al 25 de octubre con el Motorland Classic Festival, una de las citas más destacadas del calendario para los aficionados al motociclismo y al mundo del motor clásico.