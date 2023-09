Las comarcas exigen financiación para avanzar en las bases de los helicópteros nocturnos prometidos por DGA

La puesta en marcha del servicio H24 de helicópteros nocturnos para el transporte sanitario urgente del 112 a través de una red de helipuertos en cada una de las 33 comarcas aragonesas se atasca en la financiación de las bases. Las instituciones que a priori se encontraban más avanzadas en el proceso, como es el caso del Bajo Aragón y Cuencas Mineras, no están dispuestas a asumir los costes de las infraestructuras y su puesta a punto, al considerar que esta es una competencia de la DGA. La consejería de Presidencia, impulsora del proyecto, sugirió en un primer momento que la construcción de las helisuperficies sean financiadas con remanentes comarcales.

Aunque el proyecto continúa adelante con el actual Ejecutivo, sigue sin estar claro cómo se va a financiar. En su primera comparecencia en Comisión la consejera de Presidencia, Tomasa Hernández, no aclaró de dónde saldría el dinero necesario que necesitan las comarcas para acometer las obras y pidió colaboración. «Se va a hacer. Es cuestión de dinero, todo el mundo tenemos que arrimar un poco el hombro, las comarcas, los municipios, nosotros…», dijo, asegurando que el departamento presta a las comarcas «todo tipo de ayudas y asesoramiento necesario». Se pronunció sobre ello a preguntas del diputado autonómico por Teruel Existe, Joaquín Moreno, quien le incidió en que el coste no puede cargarse «a las espaldas de comarcas y ayuntamientos».

A preguntas del mismo diputado, esta vez en el pleno de las Cortes de Aragón de este viernes, en vez de Presidencia, fue el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, quien respondió sobre la misma cuestión. El titular del departamento criticó la gestión del anterior Ejecutivo en esta materia y señaló que la «prioridad» del Gobierno de Aragón es «primero arreglar» los pliegos del transporte sanitario terrestre. «Anunciar un transporte aéreo nocturno sin tenerlo bien diseñado y sin que estuvieran los medios, era una falacia. Las aeronaves están tecnológicamente bien y ahora a los pilotos se les pagan las horas nocturnas. Y por supuesto hacen falta las helisuperficies, pero entendemos que son prioritarias las ambulancias por la noche que en verdad son las que pueden trasladar a los pacientes desde los municipios a esas helisuperficies, y desde ahí a los hospitales de referencia», resaltó el consejero de Sanidad, asegurando que el actual Gobierno «está trabajando para revertir los recortes asistenciales terrestres».

El Gobierno de Aragón va a continuar con su puesta en marcha «exactamente igual como estaba planificado«, en palabras del director general de Interior, Miguel Ángel Clavero consultado por La COMARCA. No obstante, las entidades locales se muestran contrariadas ante la opción de asumir ellas el coste de las infraestructuras o su adecuación. Clavero destacó que se trata de un proyecto que se va a poner en marcha en los próximos meses o «incluso en los próximos años». Algo esperable teniendo en cuenta que la evolución del proyecto es totalmente desigual entre una comarca y otra. «Las helisuperficies hay que construirlas, adaptarlas y homologarlas para poder funcionar», reconoció Clavero.

Bajo Aragón y Cuencas Mineras

Según datos del Departamento de Interior, hasta la actualidad se cuenta con el estudio aeronáutico de 12 comarcas aragonesas, entre ellas el Bajo Aragón, Cuencas Mineras y Gúdar-Javalambre, y de estas 12 algunas ya tienen preparados los proyectos para su ejecución, o con el proceso de adjudicación «muy avanzado» como es el caso de la comarca de las Cuencas Mineras. Pese a este avance los proyectos se estancan en su financiación, tal como explicaron desde las mismas entidades a preguntas de este medio.

La contradicción es clara en el caso del Bajo Aragón, que a priori tenía la «ventaja» de contar ya con la infraestructura de la helitransportada de Alcorisa, cuyo estudio aeronáutico está avanzado, pero está carente de la adaptación lumínica que requiere el servicio H24. «Tengo claro que con el dinero de la comarca no va a ser prioridad pagar la iluminación, creo que tenemos otras prioridades», explicó el presidente comarcal José Miguel Celma, quien entiende que la puesta en funcionamiento del nuevo hospital comarcal de Alcañiz prestará ese servicio, ya que se incluye dentro del millonario proyecto ejecutado por la DGA.

«En ningún momento dijeron que había una partida presupuestaria para iluminar estos helipuertos», dijo Celma refiriéndose a la base de Alcorisa. «Primeramente lo que hay que hacer es solucionar el problema del transporte terrestre y las UVIs móviles. Se hizo un mal convenio y lo estamos pagando los bajoaragoneses, y lo primero que hay que arreglar es eso», destacó el presidente, que no deja de considerar el servicio de los helicópteros nocturnos algo «muy positivo» para los municipios.

En la misma situación se encentra la Comarca de Cuencas Mineras, cuya institución está «condicionada a tomar una decisión urgente», ya que está a la espera de la firma de la adjudicación de la helisuperficie nocturna proyectada en Montalbán, pero cuya financiación no está clara y que la institución comarcal no está dispuesta asumir. «La financiación tienen que venir por parte del Gobierno de Aragón que es quien tiene la competencia del transporte de emergencias. Lo principal es buscar esa financiación para que la comarca no lo note en sus arcas», detalló el presidente comarcal Javier Larraz, quien descartó igualmente que la suma de unos 120.000 euros necesarios para la puesta a punto del helipuerto pueda ser financiado por el ente comarcal, a pesar de su «importancia».

La puesta en marcha por parte del Gobierno de Argón del servicio ‘H24‘ supondrá un «cambio sustancial» en la mejora de las emergencias sanitarias y permitirá que las pequeñas localidades estén «en igualdad de condiciones» que los grandes núcleos urbanos, algo que las entidades comarcales abrazan, pero con «serias dudas» en cuanto a quién va a financiar la construcción o puesta a punto de las plataformas.

El 112 ya cumple con las exigencias de Seguridad Aérea

En este momento el servicio de 112 ya cumple con las exigencias requeridas por la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) para la habilitación de vuelos nocturnos. De este modo la empresa que presta el servicio en Aragón a día de hoy ya tiene certificadas sus aeronaves para este fin. Además, tanto el piloto como el copiloto disponen de la acreditación necesaria para realizar dichas operaciones. «Ya están trabajando en traslados de ocaso, que salen de día pero que llegan a Zaragoza de noche porque el hospital Militar y la base aérea ya están adaptados para aterrizajes nocturnos», matizó el director general de Interior.

Cabe recordar que la iniciativa se trasladó a los presidentes de las comarcas en marzo de 2022. En abril del mismo año, desde la Dirección General de Interior y Protección Civil se trasladó por carta a todas las comarcas un proyecto básico de un helipuerto sin localización concreta para adaptarlo a cada ubicación elegida. A partir de ahí, las comarcas han ido realizando sus propuestas.