Comienzan las obras de la cafetería del Hospital de Alcañiz

El nuevo hospital de Alcañiz estrenará cafetería en unos meses. Esta semana han comenzado las obras de adecuación del espacio por parte de la empresa Instalaciones Integrales de Hostelería Euroline, SL. por un valor de 286.355,22 euros y que se extenderán dos meses.

El espacio destinado para la cafetería se sitúa junto al vestíbulo de la entrada principal del hospital y estará disponible tanto para usuarios, como para los trabajadores del centro.

Licitación del espacio

De forma paralela, se trabaja en la licitación de la concesión de la gestión del servicio de la cafetería, para poder adjudicarla en las próximas semanas. El objetivo es que cuando está finalizada la obra ya se cuente con la empresa prestadora del mismo, para que pueda abrirse la cafetería cuando antes.

Mientras no se dispone de ella, el hospital está facilitando servicio de comidas desde las propias cocinas del centro a aquellos acompañantes de pacientes ingresados que residen fuera de Alcañiz y no tienen posibilidad de salir del hospital.

Desde el departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón aseguran que se han servido unas 2.100 comidas a acompañantes, «lo que supone el 36% del total de las suministradas a los pacientes hospitalizados». También señalan que hay máquinas de vending en algunas zonas del centro donde poder comprar snacks y bebidas.