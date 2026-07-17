Desiertos 13 contratos temporales de especialistas en el Hospital de Alcañiz

Al menos 13 contratos temporales de los 21 ofertados para médicos especialistas en el Hospital de Alcañiz han quedado sin cubrir en las adjudicaciones que el Salud ha celebrado en los meses de junio y julio. Las especialidades que no han podido cubrir sus plazas son: Dermatología (1 plaza), Geriatría (2), Obstetricia y Ginecología (2), Radiodiagnóstico (1), Otorrinolaringología (1), Cirugía General (1) y Oncología (1).

El caso más notable es el de Traumatología con tres vacantes: una por plaza sin cubrir en el centro, una por excedencia y la última un contrato temporal para mejorar las listas de espera del centro. Cabe recordar que el Hospital de Alcañiz cuenta con un contrato con una empresa privada que se encarga de aligerar la lista de espera de la espacialidad.

Aunque lo habitual de las plazas que se ofertan en época estival y en procesos unificados como este es que se correspondan con refuerzos por vacaciones de los facultativos bajas, excedencias o por puestos que necesitan de un refuerzo puntual para mejorar las listas de espera, en el caso de muchas de las plazas que se ofertan en el centro de Alcañiz son plazas de interinidad por vacantes que existen en la plantilla.

Los médico que sí que llegan

De los 21 contratos temporales que se han ofertado entre junio y julio solo ocho especialistas han accedido al centro. Se refuerzan las áreas de Nefrología, con una contrato de interino por vacante del centro; una plaza en Anatomía Patológica, con contrato interino por vacante de un puesto de nueva creación; dos contratos en el área de oftalmología, el primero por vacante en el centro y el segundo para cubrir las vacaciones desde junio y hasta el próximo mes de octubre; otras dos plazas van a Anestesiología y Reanimación , la primera para sustituir una baja y la segunda para atender a los nuevos quirófanos del centro hospitalario; y finalmente una plaza de Aparato Digestivo para sustituir una excedencia.

A todo ello se suma una plaza de Hematología y Hemoterapia que se cubre por vacante, mientras que la segunda queda descubierta.

Todos los contratos, tanto los que se han cubierto como los que no se han ofertado a través de actos centralizados que convoca el Salud y que se han celebrado a principios de junio y julio y en los que se incluyen las vacantes de todos los centros públicos de la comunidad autónoma. Por el momento, DGA no ha confirmado si habrá más llamamientos de otras especialidades antes de final de año.

Relación de plazas que se han incluido en las convocatorias./ L.C.

Sin noticias de la UCI

Una de las especialidades de las que se han ofertado puestos temporales es de Medicina Intensiva, es decir, los especialistas que atienden a los pacientes ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos. En total, en la convocatoria se incluían hasta 11 plazas, pero ninguna de ellas para el centro asistencial de Alcañiz. Cabe destacar que el Hospital de Alcañiz cuenta con una UCI que sigue cerrada porque no cuenta con una plantilla lo suficientemente amplia para atender el servicio durante 24 horas.

Sorprende que ninguna de las plazas que se ofertan sean para el centro bajoaragonés, sin embargo si que se publican vacantes en otros centros periféricos como Hospital de Barbastro-Fraga-Monzón, el Hospital San Jorge de Jaca, el Hospital Obispo Polanco de Teruel,Hospital Ntra. Sra. de Gracia o el Hospital Clínico Universitario. Lozano en sus extensiones de Blesa, Ejea de los Caballeros y Tarazona.

Durante las visitas previas a la inauguración total del nuevo Hospital de Alcañiz, el anterior consejero de Sanidad, Jose Luis Bancalero defendió que se estaba trabajando en ofrecer contratos mixtos con centros más grandes como el Miguel Servet de Zaragoza. De estos tampoco se ha conocido ningún tipo de avance.

El Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón no ha respondido a las preguntas plateadas por este medio sobre el futuro inmediato de la UCI del Nuevo Hospital de Alcañiz.

