El Comité de Empresa de la Central de Andorra se encierra en las instalaciones

A las nueve de la mañana han comenzado un encierro sin fecha de finalización los miembros del Comité de Empresa de la Central Térmica de Andorra. Han instalado una tienda de campaña en la sala de entrada, en una zona solo de acceso a personal de la empresa pero por “la que transitan todos los jefes”.

“Tras el encierro de los secretarios generales en Madrid hace una semana, ahora nos toca a los comités de empresa de las poblaciones donde opera una central de Endesa”, explicó Alejo Galve, de UGT. Han planteado el encierro por turnos de dos días seguidos en los que permanecerán enclaustradas dos personas.

Sin respuestas

Desde el Comité denuncian el incumplimiento por parte de la empresa de las recolocaciones, básicamente porque no existe un convenio firmado. Pendientes quedan 40 personas que no saben a dónde irán. “Ha habido recolocaciones cerca de casa pero no salen plazas. De hecho, tenemos un compañero al que quieren mandar a Melilla y eso no es cerca de Andorra”, recordó Galve. Ayuntamiento y eléctrica se reunieron la pasada semana en Madrid.