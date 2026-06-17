El Compromiso de Caspe, un paso más cerca de ser Fiesta de Interés Turístico Nacional

El Congreso de los Diputados ha aprobado una Proposición No de Ley para apoyar a la Conmemoración del Compromiso de Caspe en la consecución de la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional. La iniciativa presentada por el Partido Socialista busca impulsar un reconocimiento con el que se apoyaría a una de las recreaciones históricas más relevantes del país y que ahonda en la elección del siguiente rey de la Corona de Aragón, tras la muerte de Martín I 'El Humano'.

La PNL, defendida por la diputada socialista Marta Gracia, en la Comisión de Industria y Turismo, ha obtenido el apoyo de PSOE, Partido Popular y Sumar, la abstención de Vox y el voto en contra del Bloque Nacionalista Galego y Esquerra Republicana de Catalunya. La propuesta supone un nuevo impulso para una candidatura iniciada por el Ayuntamiento caspolino que busca alcanzar la máxima distinción turística estatal y que pondría en valor una recreación histórica consolidada tras casi tres décadas de trayectoria.

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Caspe, Abraham Martínez, ha destacado la relevancia de este apoyo: “Es importante que se hable de Caspe en todas las instituciones y especialmente en el Congreso de los Diputados. Que nuestro municipio sea protagonista a nivel nacional por un episodio histórico de esta magnitud es motivo de orgullo para todos los caspolinos".

La Conmemoración del Compromiso de Caspe rememora el acuerdo alcanzado en 1412 por los compromisarios de los territorios de la Corona de Aragón para resolver de forma pacífica la sucesión al trono. Aquel pacto evitó un conflicto sucesorio y culminó con la proclamación de Fernando de Antequera como rey, en un proceso considerado por numerosos historiadores como uno de los ejercicios de arbitraje político más singulares de la Europa medieval.

Más de seis siglos después, Caspe mantiene viva esa memoria histórica a través de una recreación que moviliza cada año a centenares de vecinos, asociaciones y colectivos culturales, convirtiendo la localidad durante varios días en una auténtica villa medieval.

La celebración afronta además una fecha especialmente significativa. En 2027 se cumplirán treinta años de este evento, que ya cuenta con la declaración de Fiesta de Interés Turístico de Aragón y que se ha consolidado como uno de los principales eventos de recreación histórica del valle del Ebro. Miles de visitantes acuden cada edición a Caspe para participar en mercados medievales, representaciones históricas, desfiles, espectáculos y actividades culturales que han convertido la cita en uno de los principales atractivos turísticos de la provincia de Zaragoza. "El respaldo expresado en el Congreso supone un paso relevante en el camino hacia el reconocimiento nacional de una celebración que combina divulgación histórica, participación ciudadana y promoción del patrimonio cultural", han valorado desde el PSOE.

El fin de semana del 26 de junio la localidad volverá a transformarse en el escenario donde se decidió el futuro de la Corona de Aragón. Durante varios días, calles y plazas recuperarán la estética y el ambiente de comienzos del siglo XV para ofrecer a visitantes de toda España una inmersión única en uno de los capítulos más trascendentales de nuestra historia.

A poco más de cien kilómetros de Zaragoza y situada en el corredor estratégico entre Aragón y Cataluña, Caspe aspira ahora a que el respaldo mostrado en el Congreso se traduzca en la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional, un reconocimiento que reforzaría la proyección exterior de una celebración que ya forma parte del patrimonio cultural y festivo de Aragón.