Los niños abrirán el acto central del Compromiso de Caspe con una nueva escena

La obra central de la Conmemoración del Compromiso de Caspe 'La elección de un Rey' busca ampliar su mirada y su público. Para ello, este año incorpora una nueva escena introductoria que reforzará la participación infantil y que acercará la importancia del Compromiso a las nuevas generaciones. 'Los niños del Rey' ofrecerá un espacio de preguntas y reflexiones, que llevará al relato a conectar con la perspectiva más cercana de la villa medieval; y que contará con la participación de cinco jóvenes. Además, colaboran en la obra otros dos en diversas escenas y otros cuatro como figurantes.

Otra de las novedades será el monólogo 'La amante del rey', en la que Tarsia Rizzari recuerda con nostalgia y pasión su relación secreta con el monarca Martín el Joven de Sicilia, mientras sus doncellas escuchan fascinadas sus relatos íntimos. Algunas escenas que repiten presentarán cambios sustanciales en su contenido también y serán: 'El luto y la lucha', y 'Concordia y Compromiso'. Ambas permitirán comprender mejor el clima de incertidumbre, dolor, ambición y negociación que precedió a la elección de Fernando de Trastámara.

Cada año la obra central incluye modificaciones para ganar intensidad narrativa y ofrecer una visión más completa del Compromiso de Caspe. No solo como un gran acontecimiento político, sino también como una historia marcada por personas, territorios, emociones y decisiones capaces de cambiar el rumbo de una corona.

Más de 100 voluntarios y recreacionistas

Esta representación es posible gracias a la participación de más de 100 personas voluntarias y recreacionistas, tanto locales como procedentes de otras villas, que se implican al máximo en su preparación y puesta en escena. Durante semanas, los voluntarios trabajan en ensayos, coordinación, vestuario, ambientación y recreación para dar vida a uno de los momentos más importantes de la historia de Caspe. Este año, se les entregará en un acto simbólico una réplica de la Placa al Mérito Turístico de la Conmemoración del Compromiso de Caspe, otorgada por el Gobierno de Aragón en reconocimiento a su labor de promoción turística de la comunidad

Este acto tendrá lugar el sábado 27 de junio, a las 11:00 horas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Caspe, y servirá para poner en valor el trabajo de todas las personas que, de forma altruista, hacen posible que la Conmemoración crezca cada año y mantenga vivo uno de los grandes legados históricos de la ciudad.

Por otro lado, el programa de actividades del fin de semana de la Conmemoración sorprenderá a caspolinos y visitantes con nuevas propuestas. La edición de 2026 refuerza su dimensión turística y patrimonial con una de las principales novedades del programa: la nueva visita guiada 'Santa María la Mayor, testigo de la historia del Compromiso'.

Durante esta visita, el público podrá conocer la historia de Santa María la Mayor, su proceso de construcción y el papel fundamental que este espacio desempeñó durante los acontecimientos de 1412. La Colegiata ha sido testigo privilegiado de la historia de Caspe y sus muros siguen contando parte esencial del relato del Compromiso. Recorrer Santa María la Mayor permitirá acercarse no solo a su valor artístico y patrimonial, sino también a lo que sucedió en su interior y en su entorno en uno de los momentos más decisivos de la historia de la Corona de Aragón.

Asimismo, se sumarán las visitas teatralizadas al Castillo del Compromiso, bajo el título “Dos juglares y un Compromiso”, una actividad que une patrimonio, teatro y divulgación histórica para acercar al visitante, de una forma amena y participativa, a los escenarios vinculados al Compromiso de Caspe. Se pueden reservar en el siguiente enlace.

Los oficios tendrán su espacio en la tradicional XXV Muestra de Artesanía y Oficios en Vivo en el barrio del Plano. Ofrecerá talleres de esparto y joyería o el campamento recreacionista en el que se podrán ver momentos del uso de arquería, esgrima histórica y escritura medieval.

Fuego y pirotecnia

La programación incluirá además pasacalles musicales, juglares, bufones, circo, cuentacuentos, actividades infantiles, tiro con arco, espectáculos itinerantes y propuestas familiares que convertirán la ciudad en un gran escenario al aire libre. Los correfocs, serán el espectáculo de música y fuego del viernes, y el sábado, tras el acto central, 'Phyros: el dios del fuego' es el espectáculo nocturno previsto, protagonizado por aéreos, fuego y pirotecnia.

La gastronomía también tendrá un papel destacado con tabernas, tascas, mesones y bodegas medievales que son: Mesón del Fraile, Taberna del Carmen, Casa Bosque, Cueva de los Chamanes, Refugio Amarus y Tasca del Plano. Además el domingo tendrá lugar la XVII edición del Concurso de Cocina Sefardí, que volverá a celebrarse en el Barrio de La Muela. Otro de los momentos más singulares será el tránsito de ganado por la Cañada Real, previsto para la mañana del domingo, una actividad que pone en valor el patrimonio vivo, las raíces ganaderas y la memoria del territorio.

Más de 20.000 visitantes

Apenas quedan dos semanas para que Caspe regrese al siglo XV con una Conmemoración que transformará la localidad entre el 26 y 28 de junio y que está declarada Fiesta de Interés Turístico de Aragón desde 2012 y Placa al Mérito Turístico 2025. Se trata de una de las recreaciones históricas más rigurosas y auténticas de España que, en las últimas ediciones, ha atraído a más de 20.000 visitantes.