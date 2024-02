Los conservacionistas reclaman a los ganaderos que se protejan del lobo

Entidades conservacionistas reclaman a los ganaderos bajoaragoneses que se protejan para compatibilizar su actividad con la presencia de una pareja de lobos asentada desde hace un año en Alcañiz. Destacaron que es una especie muy necesaria para el equilibrio natural y que «no es nueva en Teruel» puesto que ya habitaba esta zona durante la primera mitad del siglo XX. Por ello, entienden que las soluciones para evitar ataques al ganado tampoco son nuevas y se deben basar en lo que se hacía antaño cuando las ovejas se guardaban en majadas o parideras y tenían perros vigilando. De hecho, el jefe del Servicio de Biodiversidad de la Dirección General de Medio Natural de la consejería de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, Manuel Alcántara, confirmó que desde que se han puesto en marcha las protecciones financiadas por las arcas autonómicas, principalmente vallado alto (pastor eléctrico) no se han producido más ataques en la zona. «Las medidas son eficaces y permiten compatibilizar la existencia de esta especie y de la ganadería porque vamos a convivir con los lobos», especificó Alcántara.

Fue en el marco el sábado de una charla-coloquio titulada ‘España necesita lobos’, la segunda de las actividades del ‘Mes del Lobo’ que organizaron las entidades conservacionistas Lobo Aragón y Bajo Aragón Animalista con la colaboración de Ascel y CCOO, que ejerció de anfitrión en su Salón de Actos. En la charla participaron Chus Campo, técnico de medio ambiente y miembro de Lobo Aragón, e Ignacio Martínez Fernández, presidente de la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico ASCEL además del citado Alcántara.

Asistieron casi 40 personas, algunos de ellos ganaderos, para conocer más sobre la polémica presencia del lobo, que incluso saltó hace unos meses a la política nacional. Aragón es una de las comunidades que ha pedido al Gobierno que Aragón pide al Gobierno Central que el lobo deje de ser una especie protegida a instancias de una moción parlamentaria del PAR que contó con los votos a favor de PP, PSOE, VOX y Aragón-Teruel Existe. CHA se abstuvo y Podemos votó en contra.

Protección

En declaraciones a los medios, Campos especificó que entiende que para los ganaderos proteger a las ovejas les supone un «trastorno» pero se debe a que se han «malacostumbrado» porque en las últimas décadas han rebajado la protección de los rebaños y trabajan de forma distinta a Asturias, Zamora o León, donde ya están «acostumbrados» a la presencia del cánido y «actúan en consecuencia». «Allí también hay cierto conflicto pero está más minimizado y aquí choca porque es nuevo pero no es un trastorno provocado y hay que entender que va a ir a más».

Por ello, Lobo Aragón hizo hincapié en que para compatibilizar la ganadería con la presencia del animal se debe volver a las protecciones. Criticó que en las últimas décadas se han rebajado y que el ganado no puede estar suelto no solo por la presencia del lobo sino porque también puede sufrir un robo si una persona decide cargar las ovejas en un camión. «Claro que el sector está acuciado por muchas dolencias, ahora lo vemos con las protestas pero le hace más daño el precio del cordero de otros países que el lobo. Es una molestia instalar protecciones pero los oficios consisten en que a veces surgen situaciones que no son forzosas. Aquí nadie va soltando lobos pero llegan porque la naturaleza es así y aquí hay mucha alimento y disponibilidad de espacio. Aragón es una comunidad enorme y estamos a medio camino entre Francia y Castilla, lo lógico es que sucediera», opinó en declaraciones a los medios.

Equilibrio natural

El representante de Lobo Aragón defendió también la importancia del lobo para mantener el equilibrio natural como depredador. Puso de ejemplo su función para eliminar las plagas de conejos, topillos o las cabras enfermas de sarna. «Los cazadores no pueden hacer la función de un lobo porque no pueden estar las 24 horas del día en el campo persiguiendo las piezas y haciendo un control natural. Tienen un papel fundamental en la conservación de todo el medio en general igual que son necesarias las abejas para polinizar o los buitres para limpiar la carroña», precisó.

El primer lobo en 2017

Por su parte, el jefe del Servicio de Biodiversidad de la Dirección General de Medio Natural del Gobierno de Aragón centró su intervención en explicar la presencia del lobo en Aragón. Dijo que en los últimos 20 años ha sido «muy esporádica» con ejemplares en dispersión que detectaban durante una semana y se marchaban hasta que en 2017 empezó a detectarse un ejemplar en la zona de los Monegros, el «punto de arranque de la situación actual». «Desde entonces hemos tenido un rosario de lobos, cinco en los últimos siete años y de algunos se tiene una constancia muy limitada», especificó. En el Bajo Aragón la loba primero estuvo con el lobo que procedía de los Monegros y después con el itálico. Sobre cómo llegaron hasta la zona, Campos apuntó que una hembra en celo puede ser olida a muchísimos kilómetros porque va moviéndose y dejando su rastro.

Los dos coincidieron en que el hábitat del Bajo Aragón, donde se mueve entre Alcañiz e Híjar porque tiene «alimento, refugio y poco hostigamiento» según el miembro de Lobo Aragón. «El lobo de los Monegros estuvo casi cuatro años. La pareja ha encontrado aquí vegetación arbustiva que le da cobertura y cierta seguridad», dijo Alcántara.

La unión ibérica-itálico, «una bomba genética»

Por otro lado, el técnico de Medio Ambiente y miembro de Lobo Aragón, Chus Campos, destacó que a nivel genético es «una bomba» la unión de la loba ibérica y el lobo itálico de Alcañiz asentados en Alcañiz desde el año pasado debido a «la renovación de la sangre». De hecho, hay especialistas franceses que han visitado la zona para estudiar el caso. Aunque no hay confirmación oficial sobre si han tenido descendencia, Campos calificó de una «noticia científica muy buena» el cruce ibérico-itálico que se produciría por primera vez en los últimos 80 o 90 años debido a que hasta la fecha las dos poblaciones han estado separadas «por culpa de la extinción provocada por el hombre».

Especificó también que el lobo aunque es «itálicus» proviene de Francia y probablemente haya nacido en el Prepirineo francés y la loba ibérica en La Rioja. «Los que veníamos siguiendo las poblaciones ya veíamos casi seguro que iba a suceder en Aragón porque los ibéricos vienen empujando hacia nuestra zona y los que vienen de Europa cruzan los Pirineos y van bajando. Ya se habían detectado ejemplares en el Pirineo, primero en Cataluña y después en Aragón», especificó Campos.