Corral: «El debate de la Concordia seguro que fue apasionante»

Ha hecho hincapié en la importancia del cómo sucedieron los hecho además del qué. ¿Cómo transmitir eso?

¿Cómo se lo imagina? Decía en la conferencia que le hubiera gustado estar debajo de la mesa en el debate hasta alcanzar la Concordia.

(Sonríe) Conocemos los documentos porque están ahí. Sin embargo, esto que nos dejaron escrito sobre lo que ocurrió en Alcañiz en la Concordia entre 1411 y los primeros meses de 1412, es lo que quisieron que supiéramos siglos después aquellos notarios, secretarios y escribanos a través de los políticos de entonces. A mí sí me hubiera gustado, y por eso lo he tratado en la conferencia, estar debajo de la mesa para ver las bambalinas de aquello que se acordó pero de la parte de la que no se tomó nota, de la que no quisieron contarnos… Todo eso lo tenemos que imaginar porque no estábamos allí pero es un mundo apasionante todo el que hay en la intrahistoria que me parece si cabe más importante todavía que aquello que sí nos han contado.