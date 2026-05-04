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05 MAY 2026|

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El corte de la N-211 en Caspe se alarga hasta mediados de mayo mientras crece el malestar vecinal

La demora en la llegada de materiales retrasa una actuación clave en el proyecto de recuperación del cauce del Guadalope

La carretera cortada vista desde el parque Entrepuentes./ S.F.
La carretera cortada vista desde el parque Entrepuentes./ S.F.

Sofía Fondevilla04 05 2026

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Caspe

ActualidadInfraestructuras

La carretera N-211, a la altura de Entrepuentes, en Caspe, lleva totalmente cortada al tráfico desde finales de marzo y todavía lo estará, al menos, hasta el 18 de mayo. Las obras se enmarcan en el proyecto de recuperación del antiguo cauce del río Guadalope y tienen por objetivo conectar el trazado por debajo de la vía. La previsión era que los trabajos hubieran finalizado en la última semana de abril.

El retraso se debe a la demora en la llegada de los marcos necesarios para la infraestructura, que fueron recibidos el pasado 27 de abril. La principal afección ha sido la interrupción del tráfico en uno de los accesos principales a la localidad desde el norte y los vecinos comienzan a impacientarse.

En el último pleno municipal, varios grupos políticos ya se hicieron eco de las quejas en el turno de ruegos y preguntas. Vox solicitó información sobre la actuación y Somos Caspe cuestionó la gestión de la obra: «¿No podría haberse esperado la empresa a recibir los marcos para abrir la zanja y cortar la carretera?», cuestionó el portavoz de Somos Caspe, Cristian Poblador.

Los populares coincidieron con el apunte de la oposición y señalaron que la empresa ha incurrido en una mala organización de la obra. «Ya transmitimos la queja, aunque hay que recordar que hay otras vías alternativas de acceso a la localidad», señaló el concejal de Urbanismo y Obras, José Miguel Albiac, que añadió que esta semana se espera que comience la colocación de las pasarelas en parque Entrepuentes.

Por otro lado, Chunta Aragonesista pidió al equipo de gobierno que se atienda al arbolado de los alrededores, el cual se está secando. Albiac aseguró no tener conocimiento de la situación y se comprometió a revisar su estado. «Se está trabajando en el mantenimiento del cauce y la aplicación de herbicidas para reducir la maleza, pero no teníamos constancia de lo que comenta», añadió.

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