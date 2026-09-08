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08 SEP 2026|

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El corto ‘Sal ahí fuera’, del colegio Gloria Fuertes de Andorra, finalista en Brasil

Las proyecciones podrán seguirse en las plataformas digitales del Festival Internacional Pequeno Cineasta (FIPC) de Brasil, que alcanza once ediciones

Instantes de la grabación del corto con los alumnos. / J.M.
Instantes de la grabación del corto con los alumnos. / J.M.

La COMARCA08 09 2026

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Andorra

Cultura y OcioEducaciónSociedad

El cortometraje 'Sal ahí fuera' sigue dando alegrías y sigue su recorrido por festivales. Esta vez el salto de frontera ha llegado hasta Brasil, donde se proyectará este proyecto educativo y audiovisual realizado por el alumnado y equipo docente del Colegio Público de Educación Especial (CPEE) Gloria Fuertes de Andorra. Será como finalista en la 11ª edición del Festival Internacional Pequeno Cineasta (FIPC) de Brasil.

El certamen carioca, "una de las plataformas de cine joven más prestigiosas de Iberoamérica", ha incluido a la cinta bajoaragonesa dentro de su sección oficial 'Habla Hispana'. En esta categoría finalista, 'Sal ahí fuera' mide sus fuerzas con destacados trabajos cinematográficos procedentes de México, Argentina y España. "Esto sitúa a la educación inclusiva aragonesa en la vanguardia audiovisual del ámbito hispanohablante", valoran desde el centro.

El corto está coordinado por los profesores Joaquín Macipe y Lola Oriol. "Es una muestra del potencial pedagógico del cine como herramienta de expresión artística y transformación social para el alumnado con necesidades educativas especiales", apuntan. Consideran que ser finalistas en la categoría 'Habla Hispana' en un festival con la proyección del festival brasileño, "supone un espaldarazo enorme al trabajo de nuestros chicos y chicas". "Compartir espacio con producciones de México, Argentina y el resto de España demuestra que las historias rodadas desde nuestras aulas de educación especial tienen una fuerza universal capaz de conectar con público muy diverso", destaca Macipe, codirector del proyecto.

Una trayectoria respaldada por premios y reconocimientos

La selección en Brasil no es un hecho aislado, sino la confirmación de "una trayectoria brillante" que 'Sal ahí fuera' viene cosechando en el circuito de festivales. Entre sus éxitos más destacados se encuentra su triunfo en la categoría escolar del histórico Festival de Cine de La Almunia (FESCILA), donde se alzó con el máximo galardón.

Asimismo, la obra ha sido seleccionada en el International Youth Film Festival de Plasencia (Plasencia en Corto), uno de los encuentros de cine joven más relevantes del país. También tuvo una destacada acogida en el certamen Cine y Salud del Gobierno de Aragón, situándose como el segundo cortometraje más visto en las visualizaciones de su fase previa.

"Estos logros no solo visibilizan el trabajo realizado en el CPEE Gloria Fuertes de Andorra, sino que proyectan la vitalidad cultural de la comarca de Andorra-Sierra de Arcos y del entorno rural de Teruel a nivel internacional", aseveran.

La proyección de los cortos finalistas del 11º FIPC podrá seguirse en las sedes oficiales del festival en Brasil y a través de sus plataformas digitales en las próximas fechas.

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