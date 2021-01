El covid se dispara en Alcañiz y DGA podría decretar el confinamiento perimetral

Los contagios por covid se han disparado en el Bajo Aragón histórico y especialmente en la ciudad de Alcañiz, con hasta 180 positivos en lo que llevamos de año según fuentes municipales. Su origen se debe a las reuniones sociales ligadas al ocio nocturno que no cumple aforos y permite que no se lleve la mascarilla, sobre todo en un pub, al que llegó a acudir la Guardia Civil aunque no llegó a sancionar. También a las reuniones de Nochevieja en masicos y en el campin municipal.

El pico del brote se tuvo lugar este jueves con 44 contagios confirmados por Salud Pública en la capital bajoaragonesa cuando se cumplían diez días de Reyes. La zona básica de Alcañiz lleva dos días siendo la segunda con los datos más altos de Aragón.

Alcañiz podría ser una de las siete localidades de más de 10.000 habitantes que DGA baraja confinar perimetralmente al superar una incidencia acumulada a siete días superior a 250 casos cada 100.000 habitantes en el endurecimiento de las restricciones.

Existe una gran preocupación por el avance del brote, sobre todo por si hay transmisión a padres y abuelos. De hecho, este jueves en el Centro de Salud ya se realizaron numerosas pruebas PCR a muchos progenitores de los jóvenes que se habían contagiado días atrás, varios han sido citados tres días después de que notificaran a Sanidad los primeros síntomas.

El Hospital de Alcañiz ya ha decidido cancelar operaciones por tercera vez desde que comenzó la pandemia en previsión de que la situación se pueda desbordar. Solo realizan urgencias, intervenciones indemorables –tumores- y la cirugía menor ambulatoria (CMA), que no requiere ingreso. En la quinta planta, dedicada al covid, tienen 24 camas ocupadas de 28 y están estudiando ya abrir la sexta con pacientes de medicina interna, donde hay por ahora solo tres camas libres para covid.

«Tenemos miedo a que la situación nos desborde. Por un mes y medio no hemos sabido aguantar a la llegada de la vacuna y podríamos pagarlo muy caro. Se ha tenido muy poco cuidado. El porcentaje de infectados es desorbitado, sobre todo de gente joven. Pido la mayor prudencia estos días, reducir los contactos al mínimo», asegura el director del Hospital de Alcañiz, Pedro Bono.

Rifirrafe por el campin

De los 180 contagios en la ciudad de Alcañiz hasta ahora según fuentes municipales, 10 se detectaron del 1 al 6 de enero y 170 a partir del día 7 y hasta la fecha. Los datos facilitados por DGA a través de Data Covid son menores, 145, ya que contabilizan hasta el día anterior (en este caso, el miércoles). Todos los contagios pertenecen a dos o tres cuadrillas de jóvenes que posteriormente han transmitido el covid a sus familiares. De los 183 contagiados, 84 son menores de 30 años.

Según diversas fuentes consultadas por este medio todo apunta a las reuniones sociales en el ocio nocturno como causantes de la transmisión del coronavirus por traspasar los aforos y permitir que no se emplee la mascarilla.

También en Nochevieja hubo encuentros en masicos y reuniones de varias cuadrillas en el campin de Alcañiz, donde estuvieron más de 40 jóvenes de diferentes grupos de amigos. Varios grupos alquilaron 13 bungalows en los que cabían entre 4 y 3 personas según reconoce la gerencia del campin. Realizaron las reservas entre el 30 y el día 31. Su gerente, Carmen Morfioli, mantiene que no hubo ninguna celebración y que ella vio la situación tranquila porque además hubo presencia policial en las inmediaciones.

También el alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, defiende que no hubo ninguna fiesta porque una patrulla de la Policía Local y dos de la Guardia Civil estuvieron vigilando las inmediaciones-no llegaron a entrar- y no escucharon ruidos ni indicios de ninguna fiesta. De hecho, los agentes locales realizaron imágenes y grabaciones en los que no se ve a más de cinco personas juntas según explica el alcalde, Ignacio Urquizu. Estuvieron pendientes del campin porque en días anteriores se extendió por la ciudad el rumor de que se iba a montar una fiesta. Lo controlaron por la tarde, esa misma noche poco después de las campanadas y también hasta las dos de la madrugada y no escucharon ruidos ni indicios de que se estuviera montando una fiesta. De hecho, incluso también se fueron por caminos rodeando masicos y torres para ver si la supuesta fiesta del campin no era un señuelo para desviar la atención de la verdadera concentración.

Sin embargo, la concejal del PAR, Berta Zapater, envió una nota de prensa y mantuvo este jueves que «el denominador común de los contagios fue la celebración el pasado 31 de diciembre de la no nochevieja en el camping municipal y se está a la espera de más PCR pendientes que pueden aumentar exponencialmente el número de contagiados». Por ello, Zapater solicitó la convocatoria urgente de una comisión de seguimiento del contrato del camping municipal para esclarecer lo sucedido. «Necesitamos que el alcalde responda y nos explique qué es lo que conocía de todo lo sucedido, si existían permisos o notificaciones de algún tipo en el Ayuntamiento que pudieran marcar indicios de lo que estaba sucediendo, así mismo el partido aragonés pide al empresario que lleva actualmente la concesión del camping explique y de respuestas a esa celebración de nochevieja donde ha generado más de 138 personas contagiadas por covid hasta el momento», aseguró la edil.

Sin embargo, el alcalde insistió en que los cuerpos policiales no vieron ninguna fiesta y que el grueso de contagios tuvieron lugar el fin de semana anterior a Reyes en el ocio y la propia noche de Reyes, de la que hoy se cumplen 10 días. El alcalde mostró su «preocupación» por el aumento significativo de contagios, que les hace estar «muy prudentes y alerta» por si la proyección sigue siendo elevada. «Llamo a la prudencia a todo el mundo y que sigan las normativas. Seguramente este aumento esté vinculado a la relajación de las medidas en Navidades. Ha habido más actividad social y los horarios y el aforo se relajaron. Ahora que hemos vuelto a la actividad normal y todo vuelve a estar más limitado pido precaución y que no nos relajemos».