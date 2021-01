Aragón aplicará restricciones para frenar el covid, que se dispara a 907 casos en un día

Mónica Fuentes

Aragón endurecerá las restricciones para frenar los contagios de la covid. Salud Pública notificó este jueves 907 contagios en un solo día; unas cifras alarmantes que llevan al Ejecutivo autonómico a adelantar medidas que frenen la expansión del virus. Limitar las reuniones a un máximo de cuatro personas, adelantar el toque de queda a las 22.00 (ahora empieza a las 23.00) y fijar las 18.00 como horario de cierre de los negocios no esenciales son las alternativas que tiene en Ejecutivo autonómico encima de la mesa.

Baraja, además, confinar los municipios de más de 10.000 habitantes que superen una incidencia acumulada a siete días superior a 250 casos cada 100.000 habitantes. En esta situación se encuentran ahora Zaragoza, Hueca, Teruel, Calatayud, Ejea, Tarazona y Alcañiz. Van en la línea, además, de las medidas que están adoptando en otras comunidades. Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Murcia y País Vasco tienen ya toque de queda adelantado entre las 22.00 y las 6.00, el mismo tramo horario que baraja Aragón.

La consejera de Sanidad, Sira Repollés, ya reconoció el pasado 2 de enero que el confinamiento de Zaragoza capital podría figurar en las restricciones a aplicar si las últimas medidas no daban el fruto deseado. Si se aplica ahora, quedaría prohibido el acceso a la capital aragonesa desde los municipios de la provincia para hacer compras en plena época de rebajas.

Sería la limitación del horario de los negocios no esenciales a las 18.00 (ahora cierran a las 20.00) la medida más restrictiva. De hecho, no se ha aplicado en ninguna ola hasta el momento. No se contempla, al menos por el momento, alterar los aforos, ya por sí reducidos al estar Aragón en un nivel de alerta 3 agravada, que permite un aforo del 30% en el interior de bares y restaurantes.

Las cifras registradas en la última semana en Aragón reflejan una tendencia ascendente del virus en la Comunidad. La cifra de ingresados en los hospitales se sitúa ya en 497, de los que 56 permanecen en la UCI.

El director general de Asistencia Sanitaria del Gobierno de Aragón, José María Abad, estimó, ante el aumento de casos de la covid de los últimos días, -que supera los 900 positivos- que todavía «no hemos alcanzado el pico de incidencia» de contagios en la Comunidad. Entre ellas incluyó «incidencias importantes de la enfermedad» que llevarán a la DGA a valorar «la pertinencia de poner en marcha medidas adicionales de restricción de la movilidad».

El director general de Asistencia Sanitaria ha aclarado que aunque está habiendo un incremento en el volumen de casos «no está llegando» a los hospitales, como ocurrió en la primera ola y en noviembre, y, de momento, «no hay problemas de saturación».

Ha apuntado que la media de edad de los contagiados «es algo más baja», que en noviembre o marzo «y por tanto no está llegando con tanta rapidez a los hospitales», pero es algo «puede variar», además de que «cuando hay un volumen importante de población que se infecta, acaba llegando a todos los grupos de edad y a los ingresos hospitalarios». Por eso, ha incidido en la necesidad de mantener las medidas de protección y prevención.

El jefe de servicio de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno de Aragón, Luis Gascón, ha comentado que no se tiene constancia de que la variante británica de la COVID-19 esté presente en la comunidad autónoma. Apuntó que si bien se detectaron cuatro casos sospechosos y existe un sistema de vigilancia específico para poder detectar esta cepa, «no nos consta» que se haya confirmado que éstos lo son. A su entender, el aumento de contagios de los últimos días se puede achacar «a la situación vivida en las fiestas Navideñas» y relató que en muchas localidades de menos de mil habitantes están apareciendo casos porque ha habido comportamientos de una «mayor cercanía» en peñas o celebraciones y «todo eso contribuye a que estemos donde estamos».

Por su parte, Abad ha precisado, sobre la cepa británica, que en España «el número de casos confirmado sigue siendo bajo» y «no tenemos datos para afirmar que esté detrás del incremento de positivos que estamos viendo». «No nos han comunicado nada sobre esas cuatro muestras», ha agregado.

El director general de Asistencia Sanitaria también ha contado que se mantiene el seguimiento de todos los centros de Atención Primaria «y si se detecta que necesitan algún refuerzo y hay profesionales disponibles, se contrata». Ha añadido que el sistema sanitario aragonés cuenta con «suficiente recursos y los profesionales están dando todo lo que pueden para asumir estas tareas».