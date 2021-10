UAGA critica la gestión de la crisis del virus Sharka en Mazaleón y Maella

El sindicato agrario UAGA manifestó su malestar por «las formas» y el modelo de gestión que las distintas administraciones pusieron en marcha tras la aparición de un brote de Sharka-m en los melocotoneros de Mazaleón y Maella. Así lo pusieron de manifiesto desde la organización sindical desde la cual solicitaron una reunión «urgente» con el consejero de Agricultura Joaquín Olona.

Desde el sindicato recordaron que las ayudas directas al arranque, de unos 10.000 euros por hectárea, no cubren los 24.000 euros que, a juicio del sindicato, es lo que realmente están perdiendo los agricultores.

Subrayaron que la Unión Europea considera al Sharka como «enfermedad de convivencia» y que en otros lugares en los que ha sucedido no se ha procedido al arranque total de los árboles. «Pensamos que se hubiese podido mitigar esta plaga con otras medidas y no con el arranque. Hemos de recordar además que este virus es totalmente inocuo para la salud de las personas y no entendemos esta manera de proceder», explicó David Andreu, secretario general de UAGA en la provincia de Teruel. Andreu recordó que de los 3 millones, entre ayudas directas y complementarias, que anunció DGA, tan solo se han hecho efectivas menos de la mitad. «Estamos muy molestos con la administración porque hemos visto que no están abiertos a negociar nada respecto a este tema», añadió Andreu.

«Mazaleón está en la UCI»

Desde el Ayuntamiento de Mazaleón subrayaron su preocupación y malestar por la situación derivada del arranque forzoso de la principal fuente de ingresos con la que contaba la localidad. Subrayaron que, hasta el momento, tan solo se han podido tramitar 12 solicitudes para acogerse a las ayudas anunciadas por el ejecutivo autonómico. Pese a la línea de ayudas anunciada, los agricultores denuncian que las ayudas están condicionadas a planes de mejora y que a su vez, estos planes, están muy condicionados.

Imagen de archivo de un campo de Mazaleón al que se le arrancaron los árboles afectados por el brote de sharka./ J.D.L.

El alcalde de Mazaleón, Rafael Martí, insistió en poder mantener una reunión con el Presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, para elaborar un plan de recuperación para la localidad. «No sé si son del todo conscientes de la catástrofe que esto ha supuesto para nosotros. Mazaleón está en la UCI, la cooperativa, los agricultores y los productores no saben ya qué hacer», afirmó Martí. El primer edil acusó al ejecutivo de haber utilizado a la localidad como conejillo de indias. «Han obligado a exterminar nuestra fuente de ingresos. Dudo mucho de que si aparecen otros brotes la manera de actuar sea la misma, arrancarlo y arrasar con todo», añadió Martí. Desde el consistorio pidieron al ejecutivo autonómico y central una mayor implicación ante lo que calificaron de drama. «Estamos hablando del futuro de los que vivimos aquí. Al arrancar los melocotoneros mucha gente se ha quedado literalmente, sin nada», apuntó el alcalde.