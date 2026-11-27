La Comarca Cuencas Mineras ha firmado convenios de colaboración con diferentes entidades de los ámbitos cultural, social, turístico y deportivo, por un importe conjunto de 74.000 euros. Los acuerdos buscan respaldar la actividad de asociaciones y colectivos que contribuyen al bienestar de los vecinos, la promoción del territorio y la dinamización de sus municipios.

El presidente de la institución comarcal, Javier Larraz, ha destacado la importancia de estas entidades en la sociedad y su capacidad para llegar a diferentes sectores de la población y mantener activa la vida de los pueblos. La colaboración permite apoyar iniciativas que, en muchos casos, complementan los servicios públicos y favorecen la cohesión social.

Entre los convenios figura el suscrito con Protección Civil, cuya labor resulta fundamental en la prevención, la atención de emergencias y la seguridad de los ciudadanos. También se incluye el acuerdo con Atadi, entidad dedicada a la atención y el apoyo a personas con discapacidad, que desarrolla una importante función social en el territorio.

En el ámbito deportivo, la Comarca mantiene su colaboración con el Club Deportivo Utrillas, con el objetivo de respaldar la práctica deportiva y los valores asociados al deporte, como la convivencia, el esfuerzo y los hábitos de vida saludables.

La promoción turística también ocupa un lugar destacado. Los convenios con las oficinas de turismo de Utrillas, Aliaga, Escucha y Montalbán permiten reforzar la atención a los visitantes y la difusión de los recursos de la comarca. A ellos se suman los acuerdos con los parques culturales del Río Martín y del Maestrazgo, que contribuyen a poner en valor el patrimonio natural, histórico y cultural.

La educación y la formación a lo largo de la vida cuentan igualmente con apoyo a través de los convenios con las escuelas de adultos de Utrillas, Escucha, Montalbán y los pueblos de la sierra. Esta última escuela desarrolla su actividad de manera itinerante en Mezquita, Hinojosa, Aliaga y Cuevas, acercando la formación a diferentes localidades.

En el ámbito social, la Comarca colabora con Acompañando-TE, un programa que combate la soledad no deseada mediante el acompañamiento voluntario a personas que necesitan apoyo y compañía. Asimismo, el convenio con Cruz Roja permite respaldar su labor de atención y ayuda a colectivos vulnerables.

Con estos acuerdos, la institución comarcal refuerza su apoyo al tejido asociativo y a las iniciativas que contribuyen a mejorar la calidad de vida y las oportunidades de los habitantes de Cuencas Mineras.