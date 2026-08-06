Cuenta atrás para el Gran Premio de MotoGP en Alcañiz: Los aficionados podrán conocer a los pilotos en el Pit Lane Walk y Hero Walk

El Gran Premio Michelin de Aragón de los próximos 28, 29 y 30 de agosto contará con una de las actividades más esperadas por los aficionados que se desplazarán a MotorLand: el Pit Lane Walk, que se celebrará el jueves 27 de agosto de 16.30 a 18.30. En esta actividad, el público podrá acceder a la calle de boxes de Motorland para conocer a los pilotos de las distintas categorías.

Para poder participar en el Pit Lane Walk será necesario tener la entrada para el Gran Premio Michelín de Aragón o la pulsera que concedía acceso a la Warm Up Party que se celebró en el Espacio Ebro de Zaragoza el 27 y 28 de junio. También estará la opción de comprar el acceso a la actividad ese mismo día en las taquillas del circuito por un precio de 5€ a partir de las 15:30 horas. Los menores de 14 y mayores de 65 años tendrán acceso libre presentando el DNI.

Una actividad exclusiva, el Hero Walk

Durante el fin de semana del Gran Premio Michelin de Aragón, unos privilegiados aficionados podrán disfrutar del Hero Walk, una actividad de limitada participación que permite acceder a un área concreta en la que los pilotos acuden para conocer de cerca al público. Los pilotos de Moto3 y Moto2 lo realizarán el sábado a las 11:45 horas, mientras que el de MotoGP tendrá lugar el domingo a las 10:20 tras la Riders Fan Parade.

Motorland Aragón ofrecerá todo tipo de atractivos durante el fin de semana de la decimotercera prueba del Campeonato del Mundo de MotoGP. Tanto el Pit Lane Walk como el Hero Walk son sólo algunos de los incentivos que tendrá la visita del mundial al circuito aragonés. Todavía quedan entradas disponibles en la web de MotorLand para vivir un Gran Premio Michelin de Aragón que promete emociones fuertes.