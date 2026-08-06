Actualizado 14:43

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

07 AGO 2026|

Actualizado 14:43

Cuenta atrás para el Gran Premio de MotoGP en Alcañiz: Los aficionados podrán conocer a los pilotos en el Pit Lane Walk y Hero Walk

MotorLand Aragón volverá a ofrecer experiencias exclusivas para que los aficionados disfruten del Campeonato del Mundo de MotoGP más cerca que nunca

Marc Marquez en la Pit Lane Walk de Motorland Aragón / Motorland
Marc Marquez en la Pit Lane Walk de Motorland Aragón / Motorland

David Boj06 08 2026

Comentar

AlcañizMotoGPMotorland

DeporteMotor

El Gran Premio Michelin de Aragón de los próximos 28, 29 y 30 de agosto contará con una de las actividades más esperadas por los aficionados que se desplazarán a MotorLand: el Pit Lane Walk, que se celebrará el jueves 27 de agosto de 16.30 a 18.30. En esta actividad, el público podrá acceder a la calle de boxes de Motorland para conocer a los pilotos de las distintas categorías.

Para poder participar en el Pit Lane Walk será necesario tener la entrada para el Gran Premio Michelín de Aragón o la pulsera que concedía acceso a la Warm Up Party que se celebró en el Espacio Ebro de Zaragoza el 27 y 28 de junio. También estará la opción de comprar el acceso a la actividad ese mismo día en las taquillas del circuito por un precio de 5€ a partir de las 15:30 horas. Los menores de 14 y mayores de 65 años tendrán acceso libre presentando el DNI.

Una actividad exclusiva, el Hero Walk

Durante el fin de semana del Gran Premio Michelin de Aragón, unos privilegiados aficionados podrán disfrutar del Hero Walk, una actividad de limitada participación que permite acceder a un área concreta en la que los pilotos acuden para conocer de cerca al público. Los pilotos de Moto3 y Moto2 lo realizarán el sábado a las 11:45 horas, mientras que el de MotoGP tendrá lugar el domingo a las 10:20 tras la Riders Fan Parade.

Motorland Aragón ofrecerá todo tipo de atractivos durante el fin de semana de la decimotercera prueba del Campeonato del Mundo de MotoGP. Tanto el Pit Lane Walk como el Hero Walk son sólo algunos de los incentivos que tendrá la visita del mundial al circuito aragonés. Todavía quedan entradas disponibles en la web de MotorLand para vivir un Gran Premio Michelin de Aragón que promete emociones fuertes.

NOTICIAS RELACIONADAS

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

Denuncian el uso irregular de las plazas de movilidad reducida en Alcañiz y Caspe: «Llevamos 10 años sufriendo esta problemática»

Asociaciones como ASADICC y AFEDABA se enfrentan diariamente a dificultades para poder trasladar a sus pacientes. Uno de los puntos más conflictivos es el nuevo Hospital de Alcañiz

2

Denuncian el uso irregular de las plazas de movilidad reducida en Alcañiz y Caspe: «Llevamos 10 años sufriendo esta problemática»

El granizo en Calanda activa siniestros en el 73% de las pólizas agrarias

Caja Rural de Teruel se ha puesto a disposición de los agricultores afectados para ofrecerles su ayuda

1

El granizo en Calanda activa siniestros en el 73% de las pólizas agrarias

Más de 1.100 personas ya han reservado plaza en Motorland para disfrutar del eclipse

El espacio habilitado contará con zonas de sombra, restauración, pantallas gigantes, actividades y un amplio dispositivo de emergencias y seguridad. El plazo para inscribirse sigue abierto hasta el propio miércoles...

Comentar

Más de 1.100 personas ya han reservado plaza en Motorland para disfrutar del eclipse

El CD Caspe y el Andorra CF ponen en marcha una nueva ilusión en Tercera RFEF con caras nuevas

Los dos representantes del territorio arrancan este lunes la pretemporada tras un verano de continuidad en sus estructuras y una renovación de sus plantillas para afrontar la campaña 2026/2027

Comentar

El CD Caspe y el Andorra CF ponen en marcha una nueva ilusión en Tercera RFEF con caras nuevas

Mazaleón estrena pista de pádel en un entorno natural con vistas privilegiadas

FOTOGALERÍA. La localidad atiende a la demanda vecinal y amplía la zona deportiva tras una inversión de 85.334 euros del FITE. Del corte de cinta se han ocupado la vicepresidenta...

5

Mazaleón estrena pista de pádel en un entorno natural con vistas privilegiadas

Jon del Valle conquista su quinto mundial consecutivo de karting de alquiler

El piloto fresnedino se alza con la victoria en el circuito de Vandel en Dinamarca tras dominar todas las pruebas de la semana

1

Jon del Valle conquista su quinto mundial consecutivo de karting de alquiler
Periódico del Bajo Aragón Histórico