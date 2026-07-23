Cuevas de Cañart, La Ginebrosa y Valjunquera reciben la ayuda de DPT para poner en marcha un multiservicio rural

Los Ayuntamientos de Cuevas de Cañart, La Ginebrosa y Valjunquera recibirán la ayuda de DPT para poner en marcha un multiservicio rural en estas localidades, tras participar en la convocatoria de subvenciones para su nueva implantación por parte de la institución.

Desde el Área de Desarrollo Territorial se lanza cada año la convocatoria en régimen de concurrencia competitiva, con un presupuesto máximo estimado de 30.000 euros en total y una cuantía máxima de subvención por solicitante del 80% de los gastos.

La finalidad de esta ayuda es apoyar a los ayuntamientos en la prestación de servicios básicos a los habitantes de municipios en los que la actividad privada ya no es capaz de prestarlos. Las ayudas se destinan a ejecutar las actuaciones necesarias para la primera puesta en funcionamiento de multiservicio rural en este año 2026.

"Lo que pretendemos con esta subvención es que se tenga una oportunidad en estas zonas despobladas, y en el corazón de la España vaciada como es la provincia de Teruel, de que las actividades esenciales sigan funcionando en los municipios", explica Javier Ciprés, diputado delegado del Área de Desarrollo Territorial.

Además de la ayuda a los nuevos multiservicios, se ha abierto una convocatoria hasta el 20 de agosto para solicitar una subvención los multiservicios en activo. La partida inicial será de 90.000 euros, pudiendo incrementarse hasta 120.000 euros, para gastos referidos a pequeñas obras de reparación, mantenimiento y conservación, así como la adquisición de equipamiento y mobiliario necesarios para el funcionamiento del multiservicio rural. La cuantía máxima de subvención por solicitante será del 80% de los gastos subvencionables, sin que pueda superar los 3.000 euros. El importe de la subvención en ningún caso superará el coste de la actividad subvencionada.