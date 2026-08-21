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21 AGO 2026|

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De la roca al laboratorio: Alacón descubre al público cómo se excava un dinosaurio

El geólogo Eduardo Medrano cerrará este domingo el ciclo ‘Dinosaurios, martillos y brochas. ¿Cómo se excava un dinosaurio?’ con una ponencia en la Casa de la Cultura. La iniciativa permite conocer de cerca el descubrimiento, la excavación y la preparación de restos fósiles

Imagen de las visitas a la excavación en Alacón./ DPT
Imagen de las visitas a la excavación en Alacón./ DPT

La COMARCA21 08 2026

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ActualidadCultura y OcioMedio Ambiente

Alacón se convierte esta semana en punto de encuentro para los aficionados a la paleontología y para quienes quieran descubrir cómo trabajan los especialistas antes de que un fósil pueda ser estudiado y mostrado al público. El municipio turolense desarrolla el ciclo ‘Dinosaurios, martillos y brochas. ¿Cómo se excava un dinosaurio?’, una iniciativa divulgativa que combina visitas a excavaciones reales con una charla sobre los hallazgos y el patrimonio paleontológico de la zona.

Las actividades culminarán este domingo con la conferencia ‘Desenterrando huesos: tesoros de Alacón’, que impartirá a las 12.00 en la Casa de la Cultura de Alacón el doctor en Geología Eduardo Medrano, impulsor de la iniciativa y director de las excavaciones de dinosaurios que se desarrollan en la localidad.

La ponencia pondrá el broche a varios días de visitas guiadas a excavaciones reales, desarrolladas durante esta semana y hasta el sábado. Los participantes pueden acercarse así directamente al trabajo que se realiza en los yacimientos Alacón Cantera-3 y Alacón Rojo, ambos ubicados en el término municipal.

El propósito de la iniciativa es mostrar de manera accesible las tres grandes fases previas del trabajo paleontológico: el descubrimiento de los restos, su excavación y su posterior preparación. De esta forma, tanto adultos como niños pueden conocer sobre el terreno cómo se localizan los fósiles, cómo se extraen y cuál es el proceso necesario antes de que puedan ser investigados con detalle.

Un viaje al Cretácico Inferior

La programación tiene también una vertiente divulgativa centrada en la paleontología de vertebrados del Cretácico Inferior en las comarcas de Andorra-Sierra de Arcos y Cuencas Mineras. Durante la charla se abordará cómo eran los ecosistemas de este territorio en aquella época, qué animales los habitaban y qué circunstancias han permitido que sus restos hayan llegado hasta nuestros días. La sesión servirá asimismo para presentar los primeros resultados de las excavaciones realizadas durante el último lustro en la zona, con especial atención a los trabajos desarrollados en Alacón.

La localidad cuenta con unos yacimientos que ofrecen una oportunidad excepcional no solo para la investigación científica, sino también para acercar la paleontología a la sociedad y mostrar sobre el propio terreno cómo se desarrolla una excavación.

Proteger y poner en valor el patrimonio paleontológico

Más allá de explicar las técnicas de excavación, el proyecto pretende concienciar a los participantes sobre la importancia de proteger el patrimonio paleontológico y natural y dar a conocer la legislación que regula su conservación. Otro de los objetivos es poner en valor la riqueza del patrimonio paleontológico aragonés y visibilizar el trabajo que realizan los profesionales dedicados a esta disciplina en Aragón.

La iniciativa presta además especial atención a los más jóvenes con la intención de fomentar las vocaciones STEM —ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas—, poniendo un énfasis particular en despertar ese interés entre las niñas y jóvenes.

El ciclo cuenta con el respaldo del Instituto de Estudios Turolenses (IET) de la Diputación de Teruel, a través de la convocatoria de Actividades de Difusión Cultural y Científica de 2026.

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