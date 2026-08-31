El Gran Premio de MotoGP en Motorland Aragón, en imágenes

El Gran Premio de Aragón de MotoGP en Motorland ha dejado durante este fin de semana imágenes para el recuerdo. La prueba ha superado los datos de 2025 en un 3% con más de 115.000 visitantes. Además, la ciudad ha sido el centro neurálgico de las celebraciones que este año han vuelto a la plaza de España. El circuito dirige la mirada ya a la cita de 2027, la última confirmada por el momento antes de que el circuito pase a la reserva.

Márquez lidera en el circuito

La Fan Zone, entre los favoritos del público

Lleno total en la ciudad