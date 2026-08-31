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31 AGO 2026|

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El Gran Premio de MotoGP en Motorland Aragón, en imágenes

FOTOGALERÍAS. La prueba ha superado los datos de 2025 en un 3% con más de 115.000 visitantes. Además, la ciudad ha sido el centro neurálgico de las celebraciones que este año han vuelto a la plaza de España

Celebración durante el podio de MotoGP en Motorland Aragón./ L.C.
Celebración durante el podio de MotoGP en Motorland Aragón./ L.C.

La COMARCA31 08 2026

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El Gran Premio de Aragón de MotoGP en Motorland ha dejado durante este fin de semana imágenes para el recuerdo. La prueba ha superado los datos de 2025 en un 3% con más de 115.000 visitantes. Además, la ciudad ha sido el centro neurálgico de las celebraciones que este año han vuelto a la plaza de España. El circuito dirige la mirada ya a la cita de 2027, la última confirmada por el momento antes de que el circuito pase a la reserva.

Márquez lidera en el circuito

La Fan Zone, entre los favoritos del público

  • Andrés Campo, en acción en la Fan Zone en MotoGP 2026 en Motorland Aragón. / B. Severino
  • Marc Márquez en el podio de la Tissot Sprint ubicada en la Fan Zone / Bea Severino
  • Largas filas de aficionados este viernes en la Fan Zone de Motorland / Motorland
  • Zona de merchandising en la Fan Zone en MotoGP 2026. / Motorland
  • Una familia justo antes de subirse a la noria de la Fan Zone / C.O.
  • Aficionados disfrutando de la sombra en la zona de comidas / C.O.
  • Los simuladores de moto han sido uno de los favoritos de este viernes / C.O.
  • Pintura en directo en la Fan Zone / C.O.
  • Los pequeños han disfrutado de los videojuegos / C.O.
  • Descanso en el 'chill out' de la Fan Zone / Motorland

Lleno total en la ciudad

  • Bran Herrería con su camiseta especial junto a su familia / C.O.
  • La charanga 'Toca Notas' animó el ambiente en la pelouse 4 / C.O.
  • Voluntarias del Guardacascos./ Gema Romero
  • La plaza de España esta tarde-noche mientras actuaba Dani Mateo. / Gema Romero
  • Venta de tickets para los platos de jamón./ Gema Romero
  • Degustación de Jamón de Teruel en la plaza de España./ Gema Romero
  • Un grupo de amigos con los platos de jamón. / Gema Romero
  • Cortadores de jamón./ Gema Romero
  • Cortador de jamón durante el evento Degusta Teruel./ Gema Romero
  • Un grupo de amigos con sus platos de jamón./ Gema Romero
  • Voluntarias preparando los platos de jamón. / Gema Romero
  • Había un espacio para las persona celiacas./ Gema Romero
  • Voluntarios de Cruz Roja./ Gema Romero
  • Dos amigos cogiendo sus platos de jamón./ Gema Romero
  • El ambiente de la plaza de España durante la cita Degusta Teruel./ Gema Romero
  • Una pareja recogiendo sus cascos./ Gema Romero
  • Un grupo de amigos de Lugo./ Gema Romero

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