DGA y Dorna firman la renovación del Gran Premio de Aragón con tres carreras hasta 2026

El Gobierno de Aragón y la empresa propietaria del Mundial de MotoGP, Dorna, han firmado este martes la renovación del contrato para la celebración del Gran Premio de Aragón por cinco años hasta 2026 con las mismas condiciones que el contrato actual. Arturo Aliaga y Carmelo Ezpeleta han rubricado en Zaragoza un acuerdo «basado en la confianza» que ya se habló en el Gran Premio de septiembre de 2021 y que pone fin a «los malos entendidos» y las «controversias» de los últimos meses desde que DGA dijo que firmaría el GP «año a año».

El Gran Premio de Aragón se celebrará en Motorland en 2022, 2024 y 2026 por la rotación en la que entrarán los circuitos de la Península Ibérica (Jerez, Cheste, Montmeló y Portimão). El canon que pagará DGA del presupuesto autonómico volverá a ser de 9,6 millones con IVA este año y aumentará en un 3% en 2024 y otro 3% en 2026.

Igual que en los contratos anteriores se mantiene la cláusula por la que el próximo ejecutivo autonómico que se conforme tras las elecciones de mayo de 2023 podría rescindir el acuerdo. Concretamente, el plazo de la prórroga deberá ser ratificado antes del 31 de diciembre de 2023. Además, también hay una disposición para celebrar algún mundial adicional en caso de que Dorna lo necesite y la DGA lo acepte como ocurrió en 2020, cuando se celebraron dos pruebas sin público por la pandemia.

Tanto Aliaga como Ezpeleta han incidido en la repercusión que el GP ofrece a Aragón tanto a nivel económico como mediático. El vicepresidente del Gobierno de Aragón ha recordado que el último estudio de la Cámara de Comercio cifró su retorno en 30 millones al año -ahora se está preparando un nuevo informe que aún no tiene fecha de presentación- y ha dicho que el Mundial es el evento deportivo con más impacto en la comunidad. «El domingo en la final del Masters Madrid salió en TVE un anuncio de la retransmisión del GP de Aragón, ¿cuánto vale que salga ese anuncio en un gran acontecimiento? Hemos renovado el contrato porque creemos que es un elemento fundamental de promoción y, además, gracias a esta trayectoria estamos como circuito de apoyo al PERTE del sector del automóvil del Grupo Volskswagen, algo se ha hecho bien para que el circuito se valore por parte de estas empresas«, ha destacado Aliaga.

Por su parte, Ezpeleta ha insistido en que MotoGP estará en la comunidad «el tiempo que Aragón quiera»: «Estamos encantados de estar aquí, Motorland es un circuito fantástico que ha sido premiado por la buena organización y la relación con DGA y concretamente con Aliaga siempre ha sido magnífica. No entiendo que alguien en Aragón dudara de si se iba a celebrar el GP». No obstante, ha remarcado que comprende que su continuidad es una decisión «política y económica» y por eso han incluido una disposición. «Gracias a dios MotoGP goza de buena salud y no tenemos mas remetido que acometer las rotaciones porque es un deporte global y las peticiones de muchos países nos obligan a no poder tener cuatro carreras en España y cinco en la península», ha dicho Ezpeleta. En cuanto a la repercusión, se ha mantenido «la publicidad virtual sobre Aragón que aparecían en los últimos años en la señal internacional y que no recoge el estudio de la Cámara de Comercio».

¿Qué pasa con las obras del despacho del gerente?

De lo que no ha querido hablar este martes Aliaga con un «hoy no toca» es de la situación del gerente de Motorland, Santiago Abad, a raíz de las obras que ha realizado en Motorland y que dio a conocer La COMARCA. El vicepresidente de DGA dijo que se hablaría en un Consejo de Administración que se celebrará una vez se firmara la renovación del GP por lo que se espera que su convocatoria sea inminente.

La sociedad pública Ciudad del Motor gastó 60.500 euros para reordenar su espacio de oficinas y dotar de un nuevo despacho con mejores prestaciones a su gerente sin el permiso del Consejo de Administración en un momento en el que el circuito estaba más que nunca en el ojo de la opinión pública por la renovación del contrato de MotoGP, su viabilidad económica y porque dos de las tres grandes pruebas, las Superbikes y el Mundial de Turismos aún están sin firmar para 2023. Abad habría ordenado estos cambios en la estructura de las oficinas para trabajar en una zona con gran visibilidad en la que antes se situaban el speaker y los comentaristas. El speaker ha sido trasladado a un espacio con peores vistas y sin acceso directo al podio.