El Gobierno de Aragón renovará finalmente el contrato de MotoGP por cinco años

El Gobierno de Aragón renovará finalmente el contrato para la celebración del Gran Premio de Aragón de MotoGP por cinco años a contar desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2026. Así lo ha autorizado este miércoles el Consejo de Gobierno en los mismos términos que el acuerdo anterior con Dorna pese a que en un primer momento DGA anunció que el contrato se firmaría «año a año» para «no hipotecar al próximo gobierno».

Finalmente en el Consejo de Gobierno se ha acordado autorizar a la sociedad pública Ciudad del Motor (Motorland) para formalizar con Dorna la prórroga y renovación del contrato de 2016 por cinco años y con una cláusula por la que el próximo ejecutivo autonómico que se conforme tras las elecciones de mayo de 2023 podría rescindir el acuerdo. Concretamente, el plazo de la prórroga deberá ser ratificado antes del 31 de diciembre de 2023 según ha confirmado este miércoles el vicepresidente de DGA y presidente de Motorland, Arturo Aliaga, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. «Estoy muy contento porque la propia intervención en su informe dice que es loable que no se comprometa y que sea el nuevo Consejo de Administración que salga de las elecciones el que tome una decisión. Si algún día sucede algo Dorna también puede tomar esta decisión (rescindir) porque los contratos siempre son así», ha destacado Aliaga.

Desde principios de marzo, cuando DGA confirmó que se renovaría el GP «año a año», se ha sucedido en el Bajo Aragón una gran presión social y política para estar en las mismas condiciones que el resto de circuitos mundialistas españoles (Jerez, Cheste y Montmeló), que ya tienen renovados sus contratos por cinco años. Tanto en la Diputación Provincial de Teruel como en la Comarca del Bajo Aragón hubo unanimidad para convertir en declaración institucional una propuesta del PP que reclamaba la firma por cinco años que sin embargo PSOE, PAR, Podemos, CHA e Izquierda Unida rechazaron en las Cortes de Aragón. El texto era prácticamente igual a la que también se aprobó primero en el Ayuntamiento de Alcañiz, aunque en esa ocasión no se hacía hincapié explícitamente en que se firmera el contrato por cinco años (cuando se llevó al Consistorio alcañizano no se había confirmado públicamente que DGA apostaba por el «año a año). También Teruel Existe reclamó en rueda de prensa en Alcañiz la firma por un lustro.

Aliaga ha defendido en respuesta a preguntas de los periodistas que «no se ha producido ningún cambio de criterio» y que lo que se llevó al consejo de Motorland hace poco más de un mes fue la dotación económica para el GP de 2022. Una financiación «que por primera vez» se aprueba antes de celebrarse el Mundial ya que ahora se financia con fondos autonómicos después de que no se permitiera utilizar más el FITE para pagar el canon a Dorna. «Se ha formado un revuelo por algo innecesario porque se ha trabajado con normalidad. No entiendo esta polémica porque el acuerdo de celebrar tres de los próximos cinco grandes premios ya estaba tomada y se confirmó después del GP del 21. Nadie puede dudar de lo que ha hecho este gobierno», ha afirmado el vicepresidente de DGA, quien ha dicho que hay partidos que «han creído encontrar un camino para pillarles en un renuncio que no es tal».